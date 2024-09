PSOE lamenta la "falta de planificación" del inicio del curso, con un colegio en Lepe (Huelva) "aún en obras" el lunes

LEPE (HUELVA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A y parlamentaria autonómica por el PSOE de Huelva, María Márquez, y la secretaria general del PSOE de Lepe y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Bella Canales, han lamentado este martes "la falta de gestión y de planificación" de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP, después de que el CEIP Rodrigo Pérez de Acevedo "aún no tuviera finalizadas las obras este lunes" y se encontrara "empantanado".

Así lo han manifestado en una rueda de prensa celebrada a las puertas del centro escolar, donde Márquez ha remarcado que 45.000 niños de la provincia de Huelva y "más de 700.000 en Andalucía" vuelven "al cole" este martes pero con "una nefasta gestión del Gobierno de Juanma Moreno" que "se ve reflejada en la provincia onubense donde tenemos un mapa de alarma muy preocupante con infraestructuras educativas que están absolutamente dejadas", remarcando que "la falta de planificación del gobierno se ve con ejemplos tan claros como el de este centro de Lepe".

"No hace ni 24 horas que el colegio Rodrigo Pérez de Acevedo estaba empantanado, destrozado. A menos de 24 horas para que los niños vinieran a empezar el curso, y lo han puesto a punto gracias a la presión del Partido Socialista de Lepe, gracias a las denuncias públicas que hemos hecho, pero los maestros llevan casi 15 días trabajando en malas condiciones y ni siquiera le ha dado tiempo a preparar sus clases, a preparar sus aulas para los niños que vienen", ha criticado Márquez.

Al respecto, la secretaria general del PSOE de Lepe ha dicho que "los dirigentes del PP en Lepe orquestaron este lunes una trama, poniendo en marcha toda una maquinaria para desprestigiar a los socialistas tras una denunciar vertida" sobre el estado del centro. En este sentido, ha explicado que "el Ayuntamiento contrató una obra para la reforma de unos cuartos de baño y quién desarrolla ese contrato dice que tiene que estar finalizadas las obras a 10 de septiembre y desde Delegación dicen que sí o sí el colegio tenía que empezar aunque la obra no estuviera finalizada y el viernes la obra de los baños aún estaba en bruto".

"Por ello, del consejo escolar sale una propuesta que se le comunica al delegado de Educación y se le dice que los niños más afectados van a retrasar su entrada al jueves para que los operarios terminaran las obras, se pudiera limpiar y las profesoras pudieran acomodar las aulas, pero el delegado dice que el comienzo escolar es el martes, sí o sí, distintamente de que las obras estén finalizadas o no, que si no están finalizadas pues que coloquen una valla de obra pero que los niños vienen. Eso muestra la irresponsabilidad de este delegado", ha añadido.

En este punto, la líder del PSOE de Lepe ha lamentado que el Ayuntamiento dijera que "las obras habían finalizado y que estaba todo correctamente" y ha mostrado su "asombro" ante ello porque "ayer más de 50 padres acudieron a este centro a primera hora de la mañana para reunirse con sus tutores y pudieron comprobar in situ cómo se encontraba el centro, cómo se encontraban las obras, a las que hicieron fotos".

"Y, tras ello, el Ayuntamiento pone a trabajar a operarios y a limpiadoras a destajo, lo cual nos parece fenomenal, para que los niños hayan podido entrar con toda la normalidad del mundo, porque los cuartos de baño están finalizados. Aún quedan cosas que realizar y que nos han dicho ya que las realizarán fuera del horario lectivo, pero la Junta de Andalucía no ha aparecido por aquí. El inspector, sí, pero el delegado no", ha lamentado.

Al hilo de ello, Canales ha denunciado, además, que "el contrato y la licitación de las obras no se han hecho públicas" y "no tenemos ningún tipo de expediente".

Por todo ello, María Márquez ha lamentado que los menores "iban a empezar el curso escolar en unas condiciones absolutamente lamentables y vergonzosas, de no ser porque el Partido Socialista ha apretado las tuercas y ha hecho una denuncia pública como la que ha hecho", por lo que se ha preguntado "se qué le vale al pueblo de Lepe tanto alto cargo del Partido Popular y tener a gente en la Junta de Andalucía, en la Diputación, en la Dirección Provincial del Partido Popular".

Finalmente, Márquez ha señalado que, "según los datos estudiados y los facilitados por la Junta de Andalucía, desde que gobierna Juanma Moreno las familias andaluzas tienen que pagar al año 300 euros más por cada curso, porque nos han subido el comedor escolar, el aula matinal, las extraescolares, apretándole las tuercas al bolsillo de las familias".

"MORENO CONVIERTE EN UN NEGOCIO LA SANIDAD"

De otro lado, María Márquez ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha convertido en un negocio la sanidad" y que "la situación de la sanidad pública en Andalucía es absolutamente lamentable".

"Hoy hemos conocido el contenido de uno de esos 11 informes que la Intervención General de la Junta de Andalucía, quien tiene que fiscalizar que el dinero se gasta bien, y nos cuenta a los andaluces que el señor Moreno, a dedo, sin ningún tipo de control, no para de desviar, de regar con millones de euros los bolsillos de sus amigos de la sanidad privada. Todo esto mientras que dos millones de andaluces estamos esperando a hacernos una prueba o poder operarnos", ha dicho.

Por ello, ha "alertado" a los andaluces de que "mientras que desmantela y destroza la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma, con muchas personas esperando una cita con el especialista para poder operarnos, con la vulnerabilidad, con la indefensión, con el cabreo que eso supone, Moreno desvía, a dedo, sin control, dinero, millones de euros, a los bolsillos de las clínicas privadas en Andalucía".

"Esto nos parece gravísimo, muy alarmante, y estamos convencidos de que este va a ser el principio del fin del señor Moreno, porque la gente sabe que con lo importante no se juega. La salud no es un negocio. Y nosotros venimos denunciándolo desde hace muchísimo tiempo, pero hoy se pone blanco sobre negro con los papeles que son los propios funcionarios, la propia Intervención General de la Junta de Andalucía, quien alerta a los andaluces de que las cosas no se están haciendo bien", ha concluido.