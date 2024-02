El PSOE lamenta que las listas de espera de sanidad en Huelva son "insufribles" y pide "respuestas inmediatas"

HUELVA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz, ha lamentado este viernes la "descomposición del sistema sanitario andaluz" y ha señalado que en el caso de la provincia onubense las listas de espera "son insufribles", por lo que pide a la Junta de Andalucía "que se dé de inmediato respuesta a las necesidades que tenemos".

Así lo ha manifestado Cruz en rueda de prensa antes de reunirse con una asociación de afectados por la ELA para tratar sobre "la ley estatal para atender las peculiaridades que se les plantean a los enfermos y a los familiares de los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica y en la que se está trabajando".

Al respecto, el diputado nacional socialista ha señalado que las personas que sufren de ELA y sus familiares "también nos trasladan el mismo problema que venimos sufriendo el común de los ciudadanos en Andalucía y es la descomposición del sistema sanitario de salud de la sanidad andaluza", por lo que reclama "que se dé una solución" y "que se ponga en marcha un plan de choque de verdad, no que quede todo en unas grandilocuentes declaraciones de reconocimiento de esa realidad que soportamos, pero se habla de planes de choque sin dotación presupuestaria".

En este punto, Cruz ha subrayado que "la sanidad andaluza era un referente en los países de nuestro entorno en cuanto a carteras de servicio, a eficacia y a profesionalidad. Era un modelo que se pretendía imitar y seguir en muchos países. Incluso de países de nuestro entorno venían personas a tratarse en los hospitales de Andalucía. Hoy la situación es diametralmente opuesta. Se ha producido un desplome de la sanidad andaluza, y los compromisos del PP y del presidente Juanma Moreno han quedado en nada y se ha demostrado que no era más que venta de humo y sobre todo mucho postureo", ha enfatizado.

El socialista ha manifestado que "hablamos de más de un millón de personas en toda Andalucía esperando una cita médica o una cita para una intervención quirúrgica" y que en Huelva, "una provincia en la que apenas llegamos al medio millón de habitantes, tenemos más de 83.000 onubenses esperando para esa cita. A cambio, tenemos plantas en los hospitales que se cierran, centros de salud que se cierran, urgencias que se cierran, periodos vacacionales que no se atienden o bajas de larga duración que no se cubren".

"Como ejemplo, solamente tenemos que mirar los presupuestos. Mientras que para incrementar el personal de atención y la remuneración de los profesionales de la sanidad se contempla un 0,1%, resulta que lo que se destina a la sanidad privada es casi el 70%. Esas son las comparativas que tenemos en cuanto al compromiso que hay con la sanidad", ha criticado.

Por ello, Cruz ha insistido en que la Junta ponga en marcha un plan de choque "real y estructural, que afecte al personal, que afecte a las instalaciones, a las plantas y que afecte a los servicios" y conocer "ese plan y su dotación presupuestaria", toda vez que ha señalado que "en Huelva necesitamos que se dé de inmediato respuesta a las necesidades que tenemos".

"Ya está bien de anunciar el materno infantil. Necesitamos que se acometa de una vez por todas, porque aquí no lo tenemos y se iba a hacer, después se iba a ampliar el hospital, cuando se vio la reacción que se produjo desde todos los sectores se retomó la idea de construir el nuevo y yo creo que el materno infantil con el gobierno de Moreno tiene las mismas expectativas que los chares como el de la sierra o como el de la costa", ha subrayado.

El diputado nacional ha lamentado el "impulso" al hospital privado de Lepe "y sin embargo todavía no tenemos el chare de la costa, igual ocurre con el con el chare de Aracena, cuya situación judicial quedó desbloqueada hace ya más de un año y sigue sin previsión y sigue sin presupuesto y sigue sin estar en el agenda del gobierno de Andalucía".

Finalmente, Cruz ha explicado que en la reunión con los afectados por la ELA se va a hablar de la necesidad de la ley estatal, de las jornadas que organiza el Congreso de los Diputados la próxima semana en la que asistirán y estaremos acompañándolos" pero que "también se va a hablar del calvario que sufren" porque "es fundamental la atención inmediata" ya que "entre que despiertan los síntomas y acuden al médico y se consigue el diagnóstico pueden pasar hasta 15 meses en una enfermedad con el pronóstico que tiene". "Eso es insostenible y no podemos permitirlo y aquí no valen paños calientes", ha concluido.

CHARE DE LEPE

De otro lado, cuestionado por las declaraciones esta semana de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en las que aseguraba que la Junta estaba "en disposición de abrir" este centro hospitalario cuando el Gobierno central concluyera los accesos, Cruz ha señalado que espera "que esté por buen camino", al tiempo que ha recordado cuando se comenzó con el Chare de Lepe el ahora presidente del PP, Manuel Andrés González era el alcalde del municipio y él el delegado de Obras Públicas y que Lepe se comprometió en el acuerdo a acometer los accesos.

"Ha tenido que pasar muchísimos años para que al final fuera el Gobierno de España el que se involucrara en el tema de los accesos. Por el Gobierno de España no va a quedar desde luego y yo sí espero que por fin veamos, no solamente la apertura del centro hospitalario de alta resolución de Lepe sino que sea una pieza fundamental en ese impulso de la sanidad pública y de la atención a todos los ciudadanos de la costa que tanto lo necesitan", ha destacado.

Por ello, se ha mostrado "confiado" en que "sea una realidad y al fin podamos vivirlo" pero cree que "los ciudadanos dirán que esto es lo mismo que llevan escuchando desde hace años". "Y el chare es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, no es de nadie más incluso para aquellas ejecuciones que le puedan corresponder a otros sectores o a otras administraciones quien tiene que liderar", al tiempo que ha insistido en que "queda un largo camino por recorrer" con el resto de infraestructuras sanitarias necesarias en Huelva que "son responsabilidad de la Junta".

TALLER DEL AYUNTAMIENTO

De otro lado, a preguntas de los periodistas, Cruz se ha referido a la polémica suscitada por el taller 'Mujer y Sostenibilidad', ofertado por la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva, y ha "dado fe" de "la enorme competencia y del compromiso con la igualdad que tienen los técnicos municipales que llevan el peso diario del área", pero que "también es cierto que cuando se coge el anuncio de los cursos, el cartel dice la mujer y la sostenibilidad, no dice la ciudadanía y sostenibilidad y dice curso para limpieza doméstica, pues blanco y en botella".

"Y alguien ahí ha metido la pata y estoy seguro que no son los técnicos, porque los conozco, porque han dado ejemplo, pero no durante el mandato del PSOE en estos últimos ocho años. Son gente muy comprometida y muy capaz, con una enorme formación, y a la que no se le puede discutir su compromiso con la igualdad. No son los técnicos los que le cambian el nombre a la concejalía, no son los técnicos los que quitan el apellido de igualdad", ha subrayado.

Al respecto, Cruz ha afirmado que "paradójicamente, tenemos una alcaldesa que, de sus 20 años de concejal, la mayor parte del tiempo lo desempeñó en esa concejalía, y me sorprende que no haya dicho nada" y "lo que no se puede es poner a los pies de los caballos al personal que trabaja en la Gota de Leche"".