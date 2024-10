El PSOE lamenta el "quinto retraso" en el inicio del Materno Infantil de Huelva cuyas obras "no comenzarán en 2025"

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado este martes que las obras del Hospital Materno Infantil "ya no comenzarán en el primer semestre de 2025, tal y como anunció la Junta de Andalucía", y lamentan que "este quinto retraso en el comienzo de esta infraestructura sanitaria" lo que "supone un nuevo engaño a Huelva".

En una nota, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Francisco Baluffo, ha advertido de que "no van a comenzar las obras en los primeros seis meses de 2025 porque han tenido que licitar un nuevo proyecto ante la incompetencia de quienes gobiernan la Junta de Andalucía, que han redactado un proyecto desactualizado y que no sirve".

Baluffo ha asegurado que lo que está ocurriendo con este hospital "es la historia de un enorme desastre en la gestión pública de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno". Asimismo, ha manifestado que "después de casi seis años de bandazos y una vez que el proyecto estaba redactado, nos enteramos el viernes pasado que se vuelve a licitar la redacción del proyecto para modificarlo".

"Casi seis años redactando un proyecto que resulta que no sirve porque no está adaptado a las nuevas necesidades que han ido surgiendo", ha dicho el socialista que lo ha tildado de "verdadero despropósito fruto del caos en nuestra sanidad pública y que nos va a mantener como la única provincia de Andalucía que no cuenta con un Hospital Materno Infantil".

Así, ha lamentado que "ni un solo responsable político de la Junta de Andalucía se haya atrevido aún a dar la cara y a explicar lo que ha ocurrido", ,al tiempo que le ha espetado al presidente de la Junta de Andalucía que "Huelva no se merece esto".

El portavoz del PSOE ha insistido en que la Junta de Andalucía "ya ha anunciado cuatro fechas de inicio de obras que han resultado ser cuatro mentiras", de forma que "en marzo de 2023 dijeron que las obras de este centro hospitalario empezarían en el primer trimestre de 2024 y meses después relegaron el inicio al primer semestre de 2024".

"Esos plazos no se cumplieron y se anunciaron otros dos. El presidente de la Junta relegó el comienzo de las obras a principios de 2025 y la consejera amplió el plazo a los primeros seis meses de este año. Y ya sabemos que esa fecha tampoco es verdad", ha indicado.

Ante esto, el PSOE se ha preguntado que "dónde está Pilar Miranda" y si no va a reclamarle nada a la Junta de Andalucía ante la vergüenza que está ocurriendo con el Materno Infantil". Según el PSOE, "el silencio de la alcaldesa con este asunto es ensordecedor y deja ver que solo le duele Huelva cuando el tema depende del Gobierno central pero cuando hay que alzar la voz ante Moreno, agacha la cabeza y aplaude, anteponiendo los intereses de su partido a los de su ciudad", por lo que afirma que "se le cae la careta a Pilar Miranda".

ALTA VELOCIDAD

Con respecto a la publicación en el BOE de la nueva Declaración de Impacto Ambiental para el trazado de la Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla, Baluffo ha indicado que "es la prueba evidente de que el Gobierno de España sí trabaja por Huelva, mientras que el PP dejó caducar la DIA anterior y metió el proyecto del AVE en un cajón durante el Gobierno de Rajoy".

"Frente a una Junta de Andalucía gobernada por el PP que deja tirada a Huelva con el Materno Infantil, tenemos a un Gobierno de España que desatasca el proyecto del AVE", ha dicho antes de remarcar que "el fracaso en la gestión del PP contrasta con el trabajo callado pero efectivo del Gobierno central con el AVE".

Por último, Baluffo ha lamentado que para Pilar Miranda este hospital "sea menos importante que el AVE" y, "además, con su silencio ante la Junta de Andalucía, demuestra que su única estrategia política es confrontar con el Gobierno de España para intentar desgastarlo".