PSOE-A pide "seriedad" a la Junta y que haga "todo lo que esté en su mano" por el trasvase del Condado en Huelva

Publicado 02/07/2019 13:01:35 CET

HUELVA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y coordinador de la Secretaria General del PSOE-A, José Fiscal, ha pedido este martes "seriedad y responsabilidad" al Gobierno andaluz y que "PP y Cs, los partidos que gobiernan a Andalucía, hagan todo lo que esté en su mano" para que el trasvase de agua del Condado "sea una realidad".

En rueda de prensa, José Fiscal ha pedido también a estos partidos que "dejen de manifestarse de manera irresponsable como lo hacían en la oposición" porque, según ha añadido, "su demagogia estremece en un asunto tan importante".

En este sentido, ha subrayado que los socialistas "han demostrado su compromiso y el trabajo realizado para convertir la agricultura en lo que es hoy, uno de los principales sectores económicos de la provincia al contar con 50.000 hectáreas de superficie agrícola regable y ofrecer miles de puestos de trabajo", convirtiéndose a su vez en "un ejemplo para Europa".

Por ello, tras los últimos acontecimientos ante el cierre pozos en Lucena del Puerto (Huelva) por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en cumplimiento a una sentencia del TSJA, Fiscal, en su calidad de exconsejero de Medio Ambiente, ha hecho un llamamiento "a la tranquilidad y a la cordura a todas las partes", al tiempo que ha mostrado "el apoyo más absoluto" de su partido hacia esta entidad y hacia el Gobierno de España.

Al respecto, ha incidido en la importancia del Plan de la Corona Norte de Doñana, al que considera "el principal instrumento que garantiza la viabilidad jurídica, económica y social de la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas de la zona".

Por tanto, ha insistido en que "cuando se habla de modificar el Plan de la Corona Norte de Doñana, jurídicamente es imposible y sería un retroceso sin precedentes", indicando además que "el trasvase del Condado está íntimamente ligado a la aplicación de dicho plan, tanto que si éste se deroga, el trasvase se paralizaría".

"Nos preocupa que este conflicto pueda afectar a la imagen de la agricultura en Europa, ya que es díficil de explicar", ha remarcado Fiscal, quien ha incidido, no obstante, en que "la inmensa mayoría de agricultures hacen las cosas bien y quien por distintas circunstancias no haya querido o podido hacer bien las cosas, no puede perjudicar al conjunto de un sector que tiene un nombre ganado a pulso".

Por ello, ha hecho un llamamiento a PP y a Cs porque, a su juicio, "han hecho declaraciones absolutamente irresponsables, populistas y gratuitas prometiendo no sé qué a sabiendas de que son cuestiones imposibles de comprar con tal de arañar votos en la comarca". A su vez, ha precisado que "muchas de las actuaciones previstas dependen de los Presupuestos Generales del Estado, que están paralizados porque aún no se ha formado gobierno, debido a la parálisis a la que someten estas formaciones".

Por último, ha preguntado a PP y Cs "¿qué pasa con la partida que dejó aprobada el anterior gobierno para los estudios del túnel de San Silvestre?", ya que, según ha añadido, "es una infraestructura imprescindible para que los 20 hectómetros del trasvase puedan llegar a la zona del Condado.

Por tanto, ha concluido que el Gobierno andaluz "se sigue manifestando sobre este asunto con la misma irresponsabilidad y demagogia que cuando estaban PP y Cs en la oposición", a los que ha instado a "comenzar a gobernar seis meses después" de las elecciones.