El PSOE preguntará en el Parlamento "por qué no se ha desbloqueado antes" el proyecto de rotonda de Manzanilla (Huelva)

MANZANILLA (HUELVA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva va a preguntar en el Parlamento de Andalucía "los motivos" por los que la Junta "no ha desbloqueado antes" el proyecto de ejecución de la rotonda en Manzanilla, en la confluencia de las carreteras A-472 y la HU-6109, un cruce que "resulta muy peligroso" y que "pone en riesgo constante a los usuarios, especialmente a los 300 jóvenes que se trasladan en autobús cada día" desde este municipio hasta el IES Campo de Tejada de Paterna del Campo, según ha indicado la formación en una nota.

Hasta ese punto se ha desplazado el parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y vocal de la Comisión de Fomento en la Cámara autonómica, Enrique Gaviño, junto al alcalde de Paterna, Juan Salvador Domínguez, y la concejala socialista en el Ayuntamiento de Manzanilla, Antonia Moro, que han mostrado su "alegría" porque se vaya a realizar, pero su "malestar" por "haberse sentido engañados y ninguneados" por la Junta durante estos tres años, "bloqueando este proyecto", que "precisamente ahora con el PP gobernando en Manzanilla han dado vía libre".

Para los socialistas, "todo apunta a un uso partidista" y por ello elevarán a la Cámara autonómica una iniciativa en la que pedirán explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, "para que demuestre que de verdad esto no se debe a una acción partidista y que cuente las razones por las cuales no se ha hecho esta rotonda antes, que nos den datos ciertos, técnicos y objetivos".

"Porque si no los hay, evidentemente, la ciudadanía de Manzanilla y de Paterna deben de saber que el Gobierno de Moreno no es un gobierno leal y que no actúa en interés de los ciudadanos, sino que actúa mirando sus propios intereses partidistas. Vamos a pedir explicaciones contundentes y coherentes al respecto", ha criticado el parlamentario onubense.

Enrique Gaviño ha trasladado el "apoyo" a los socialistas de Manzanilla y Paterna por "el trabajo realizado para que esta rotonda sea una realidad", pero ha lamentado "la forma de actuar de la Junta", al señalar que "un buen gobierno hace las cosas bien cuando las hace en favor de los vecinos, cuando atiende las reclamaciones de sus ayuntamientos y realiza las acciones en tiempo".

En este caso, el socialista ha afirmado que la Junta de Andalucía "deja mucho que desear en las fórmulas que ha utilizado para aprobar ahora la ejecución de la rotonda" porque "no ha atendido una prioridad y lo ha hecho, entendemos, por cuestiones políticas y puramente partidistas".

"Una actuación que podría haberse llevado a cabo hace dos años cuando el Gobierno de la Junta le reclamó al Ayuntamiento de Manzanilla, entonces encabezado por el PSOE, a comprar unos terrenos, que el Consistorio cumplió, para cedérselos a la Junta, pero ahí quedó bloqueado por parte del Gobierno andaluz, que dio largas a este tema para no hacer esta rotonda tan necesaria para los ciudadanos y ciudadanas", ha dicho Gaviño.

En este sentido, ha afirmado que, por eso, los socialista "no nos vamos a callar", y ha celebrado "que vaya a haber rotonda, gracias al buen hacer del Ayuntamiento de Manzanilla cuando estaba el Partido Socialista, que la reclamó, igual que el alcalde de Paterna", por lo que ha reiterado que pedirán "las explicaciones pertinentes en la Cámara andaluza".

Por su parte, Juan Salvador Domínguez ha indicado que aunque están "muy contentos" de que esta infraestructura se ponga en marcha, ha mostrado su "malestar" por "el trato recibido por parte de la Junta", alegando que el proyecto "no existía" y que esta glorieta "no se podía llevar a cabo". "Ahora, con el cambio de gobierno en Manzanilla, con el PP, todo se ha resuelto en dos meses, lo que nos parece, a nuestro juicio, que la única salvedad que había es que no querían desarrollarlo con un Ayuntamiento del PSOE", ha añadido.

"Es un punto negro, un cruce muy peligroso y por eso nos parece una verdadera infamia que no se haya hecho antes porque si el cruce es peligroso ahora, también lo era hace cuatro años", ha apuntado antes de mostrar "su satisfacción", aunque ha dicho sentirse "engañado todo este tiempo por la Junta", porque "si esta infraestructura estaba preparada para haberla hecho hace dos años no se haya ejecutado antes y sí ahora con el cambio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Manzanilla".

En los mismos términos se ha pronunciado la concejal socialista en el Ayuntamiento de Manzanilla, Antonia Moro, quien ha subrayado que están "muy contentos de que la rotonda se lleve a cabo finalmente" pero que se sienten "ninguneados y engañados por la Junta y por Moreno", porque "después de darnos tantas largas y poniendo tantas trabas para hacer esta rotonda, --se ha hecho la de Villalba y la de La Palma-- ha esperado a que vuelva a entrar otra vez el PP en Manzanilla para aprobar ahora su ejecución".