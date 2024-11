PSOE de Punta Umbría (Huelva) exige convocar el pleno extraordinario sobre construcción de viviendas de alquiler social

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha exigido al alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, que convoque el pleno extraordinario "solicitado por la oposición" para abordar el tema de la construcción de viviendas en régimen de alquiler social.

Así, los socialistas han indicado que "tras conocer por las redes sociales del Ayuntamiento que el interventor accidental ha realizado un informe por el que prohíbe la venta de la parcela de la antigua Residencia de Tiempo Libre planteada por la oposición como fórmula de financiación para la construcción de las viviendas de régimen de alquiler social", quieren que se convoque este pleno, "porque no hay ningún elemento o circunstancia que impida su celebración, para tratar este tema de las viviendas", han indicado en una nota.

Los socialistas han lamentado que, "de hecho, los portavoces de los grupos de la oposición han tenido conocimiento de este asunto a través del Facebook del Ayuntamiento sin que hasta el momento se les haya trasladado el informe del interventor accidental".

El PSOE de Punta Umbría ha asegurado que "dicha parcela sí se puede vender y el Ayuntamiento percibiría fondos suficientes para el fin que recoge la moción presentada por el bloque de la oposición" y han esgrimido que "el alcalde se esconde tras el no del interventor accidental para no vender la parcela, dado que su interés no es otro que la concesión administrativa de este terreno para poder destinar todo el dinero recaudado a gastos corrientes y pagar deudas, ante su incapacidad de gestión".

Así, han advertido que "de no celebrarse el pleno extraordinario, argumentando la negativa del interventor, Cansino queda retratado; ya que no tiene el más mínimo interés en construir las viviendas en régimen de alquiler social y lo único que pretendía era el uso de la parcela en cuestión para pegar un pelotazo urbanístico".

Los socialistas han dicho que la gestión urbanística del Ayuntamiento de Punta Umbría, "con Cansino como alcalde y concejal de Urbanismo, está bajo sospecha" y, "por eso, debe declarar ante el juez el próximo jueves, 21 de noviembre, en el juzgado número 4 de Huelva".

Desde el PSOE de Punta Umbría han indicado que seguirán "luchando" para que las viviendas en régimen de alquiler social "sean una realidad" y la propuesta de los grupos de la oposición "prospere por el bien de nuestros vecinos".