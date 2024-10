El PSOE recogerá firmas por los pueblos para "reflejar las necesidades sanitarias" de Huelva y llevarlas al Parlamento

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a emprender una recogida "multitudinaria" de firmas por todos los pueblos de la provincia de Huelva para "reflejar todas las necesidades y demandas en materia sanitaria que están transmitiendo los vecinos", toda vez que se elevarán tanto al Parlamento como a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, que con esta campaña quieren "denunciar la nefasta gestión del Gobierno de Juanma Moreno", que está haciendo, a su juicio, que "la situación de las familias onubenses sea insostenible".

"Con esta recogida de firmas queremos reflejar todas esas demandas que nos llegan, sobre todo, a los alcaldes y alcaldesas, que somos la puerta de entrada a la que acuden los vecinos cuando están sufriendo este tipo de recortes en sanidad", ha aseverado.

Así, las firmas se elevarán al Parlamento andaluz y a la Oficina del Defensor del Pueblo porque la sanidad es "un servicio básico que tiene la ciudadanía", por lo que "no puede haber vecinos de segunda y de primera dependiendo de la provincia en la que se viva", por ello creen desde el partido que es "una materia muy importante para ser atendida por el Defensor del Pueblo Andaluz para que, al final, de alguna forma, el Gobierno andaluz tome conciencia y deje de burlarse de la ciudadanía de Huelva".

En este sentido, la socialista ha señalado que en la provincia se vive "una masacre sanitaria" que "se está viendo agravada también por las decenas de familias que tienen que acudir a un especialista y no pueden hacerlo por su situación económica".

"La situación que se está viviendo es insostenible, lo hemos visto durante esta semana con las denuncias de los profesionales y la de los sindicatos médicos y lo veíamos el martes pasado en el Hospital de Riotinto, tras el cierre de una planta y los recortes que está sufriendo el centro, que alberga a toda la población de la Cuenca Minera y de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pero también lo estamos viendo en el resto de la provincia de Huelva", ha abundado.

De este modo, ha criticado que en Huelva "hay menos de 600 sanitarios, más de 83.000 personas en lista de espera, y siguen cerrados los centros de salud, por ejemplo de El Almendro, o las urgencias de Rociana y de El Rocío, además de que "seguimos teniendo falta de profesionales, sobre todo en Neurología, Fisioterapeuta y Pediatría; o los profesionales anunciaban este jueves que se visualiza el cierre de plantas en el Hospital Infanta Elena".

"Al presidente de la Junta, Juanma Moreno, se le debe de poner la cara al menos colorada por la situación que están viviendo los vecinos y vecinas de toda Andalucía, pero especialmente de la provincia de Huelva, que a día de hoy solamente un 13% de la población es atendida en menos de 48 horas, mientras que en el año 2018 era un 52% de la que era atendida en menos de 24 horas",ha enfatizado.

Por ello, ha reprochado que "mientras esto ocurre", sale "toda esa corrupción en materia sanitaria, con más de 700 millones de euros en contratos bajo el paraguas del Covid hasta el pasado mes de febrero, y que se empleaba, por ejemplo, en gastos de iluminación navideña".

Por eso, ha pedido a Juanma Moreno "más altura de mira, más compromiso y, sobre todo, que tenga esa lealtad con la provincia de Huelva", que "no tiene cuando no deja de crispar contra el Gobierno de España, que es verdaderamente el que se está comprometiendo con la provincia".

"Y lo está haciendo como tenemos que hacerlo en las instituciones, a través del Boletín Oficial del Estado. Lo hemos hecho con el CEUS, que ha sido una realidad, que inaugurábamos recientemente; lo estamos haciendo con los accesos del Chare de Lepe, que vuelven a reanudarse; con el túnel de San Silvestre; y lo hemos hecho con el Ave, después de la publicación de la DIA", ha esgrimido.

Así, Limón ha exigido al Gobierno andaluz que "se comprometa verdaderamente con la provincia de Huelva y en materia sanitaria que lo haga, de una vez, con el Materno Infantil".

"Un materno infantil con el que nos llevan engañando durante todos estos seis años, ya que primero se iba al Blanca Paloma; después era en las Consultas Externas; luego un edificio externo al Hospital Juan Ramón Jiménez, pero que resulta que era más pequeño y que valía mucho más dinero. Pero lo único que sabemos es que a día de hoy, en el 2025, no vamos a tener materno infantil, que me temo que no lo vamos a tener en esta legislatura", ha aseverado.

MAREAS BLANCAS

Asimismo, ha indicado que para el próximo mes de noviembre son "varias las movilizaciones" que se están preparando por parte de las Mareas Blancas para "denunciar de alguna forma esta nefasta gestión que estamos sufriendo en la provincia de Huelva principalmente, pero en toda la comunidad autónoma andaluza".

Manifestaciones en las que, según ha avanzado, va a participar el PSOE porque "así lo está pidiendo la ciudadanía, y los vecinos y vecinas en los diferentes municipios que están sufriendo todos esos recortes y esas largas listas de espera".