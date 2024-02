PSOE-A urge al Ayuntamiento de Huelva a "retirar el taller" para "enseñar a mujeres a limpiar" con productos no tóxicos

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha urgido este lunes al Ayuntamiento de Huelva a "retirar el taller" puesto en marcha "para enseñar a mujeres a limpiar con productos de limpieza que no sean tóxicos, para fomentar el ecologismo".

Así lo ha reclamado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios ante el instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Llanes' de Sevilla en la que ha querido criticar el "taller que ha anunciado el Ayuntamiento de Huelva para fomentar medidas contra el cambio climático" y "favorecer la perspectiva ecológica en las mujeres".

La también secretaria de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE-A y parlamentaria por Huelva ha criticado que a "estos señores --del Ayuntamiento-- con ideas paleolíticas", que "no sabemos de qué caverna han salido", no se les haya ocurrido "otra cosa que enseñarnos a las mujeres a limpiar con productos de limpieza que no sean tóxicos para fomentar el ecologismo".

"Nos parece absolutamente una barbaridad", ha aseverado la portavoz socialista, que ha exigido al Ayuntamiento onubense, gobernado por el PP, a que retire "inmediatamente este taller, y que pidan disculpas por semejante falta de respeto a la democracia y a las mujeres".

Tras aseverar que "no estamos para bromas y para ocurrencias machistas de este tipo", la portavoz socialista ha concluido tachando de "absoluta barbaridad" y de "verdadera vergüenza" la iniciativa del Consistorio onubense.