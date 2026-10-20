Reconocen a once guardias civiles de Huelva por su compromiso con la seguridad y la prevención en los centros educativos

Entrega de los reconocimiento a agentes de la Guardia Civil por su trabajo en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos el pasado curso escolar. - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha hecho entrega de los diplomas de reconocimiento a los integrantes más destacados del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos durante el curso escolar 2025/2026, en un acto institucional que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la capital onubense.

Entre las distinciones concedidas, once han recaído en agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en reconocimiento a "su implicación y compromiso directo" en el desarrollo de este programa estatal, orientado a promover la prevención, la formación y el civismo en las aulas.

A través del Plan Director, el Instituto Armado realiza una labor "constante" de cercanía con la comunidad educativa local, ofreciendo al alumnado charlas de orientación e información en materias clave para su seguridad, como la prevención de conductas de riesgo y el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías.

Con este acto, la Administración central busca visibilizar la dedicación de los agentes y su labor preventiva en la protección de la infancia y la juventud, "contribuyendo a la consolidación de valores como el respeto y la responsabilidad en entornos escolares seguros".