Regantes de Huelva dicen que reducir el riego al 50% sería "un desastre económico y social" y esperan que no se produzca

HUELVA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha señalado que la reducción del riego de las plantaciones agrícolas de la provincia al 50% --actualmente se encuentra al 25%-- sería "un desastre económico y social" y cree que a principios de año "probablemente no se dé ese salto", pero "no estamos libres de que la primavera sea seca" y "no haya la suerte del año pasado" --con bastantes precipitaciones en Semana Santa-- y "cuando llegue el mes de marzo o el mes de abril, vayamos al 50% de recorte", algo que espera que no se produzca.

Así lo ha manifestado González en una entrevista concedida a Europa Press, en la que señala que "en un mes o dos, la Junta de Andalucía reunirá al comité de sequía" y "dirá cuáles son las posibilidades de evolución de la reserva de agua según sea el año normal o la mitad de normal o la cuarta parte de normal" y "ahí se tomará la decisión de si se mantiene el recorte del 25%, o como ocurrió el año pasado, se opte por un recorte del 50% a principios de año", lo que "sería un desastre para el sector".

El presidente de Huelva Riega ha recordado que, a pesar de las lluvias por los frentes que han pasado durante los meses de octubre y noviembre, "seguimos estando en una situación de escasez severa" ya que "el problema es que estamos en una cuenca que por dejadez de la administración y por falta de infraestructuras es una cuenca deficitaria en recursos". "Por lo tanto, si llueve lo que normalmente llueve, no nos resarcimos de la carencia de agua que tenemos", ha apuntado.

Asimismo, González ha destacado que los regantes "están siendo muy responsables y están asumiendo su recorte, a costa de tener un 25% menos de superficie en producción" y ha insistido en que un recorte mayor supondría recortar la superficie plantada a la mitad. "Significa que se ha hecho el gasto, la inversión de poner en producción esa superficie y no se va a poder regar. O sea, que el recorte del 50% es un desastre económico y social desde todo punto de vista.

"Hay mucha plantación perenne, leñosos, que son arándanos, naranjos, frutales en general, que no se pueden arrancar de hoy para mañana y si se arrancan para mañana se pierden un montón de años hasta que se vuelve a tener la misma plantación. Pero es que la fresa, aunque es recortada en el 25%, ya está plantada también. Si ahora la recortamos en el 50%sería tremendo", ha remarcado.

De la misma manera, ha recordado que las asociaciones profesionales han estado hace escasos días en Marruecos contratando personal para hacer la recolección y "piensan que va a ser una recolección como la del año pasado, con un 25% de recorte, pero como se plasme un 50%, la mitad de la gente no va a poder venir porque no tendrá trabajo".

Con respecto a la situación actual, ha remarcado que "estamos mejor que estábamos el año pasado para estas mismas fechas", en concreto, "60 hectómetros cúbicos mejor" lo que "no está mal", pero ha subrayado que "el consumo de la provincia, cuando no hay restricciones, es alrededor de 260 hectómetros cúbicos" y ha lamentado que "el problema es que, aunque llueva, no tenemos dónde meter el agua que cae" y "se pierde", por lo que "seguimos estando en esta situación".

"A lo mejor, al principio de año no se toma la decisión de que se recorte el 50%, puesto que, como ya se vio el año pasado, ese 50% volvió a ser del 25% cuando pasaron las borrascas de Semana Santa, aquellas que fastidiaron las procesiones pero que a nosotros nos vinieron estupendamente, pero no estamos libres de que la primavera sea seca y cuando llegue el mes de marzo o el mes de abril, vayamos al 50% de recorte, que sería igual de desastre porque, por ejemplo, esos son los meses de punta de producción de la fresa, y los cultivos leñosos cuando necesitan el agua es en verano, no en invierno", ha concluido.