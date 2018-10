Robles, "dispuesta" a responder cualquier pregunta en Congreso pero sobre la venta de armas irá quien pide la oposición

Publicado 09/10/2018 16:10:02 CET

AYAMONTE (HUELVA), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que está "siempre dispuesta" a contestar cualquier pregunta en el Congreso o en el Senado, pero en este caso, refiriéndose a la explicación de por qué el Gobierno mantiene la venta de armas a Arabia Saudí, comparecerá quien pide la oposición, refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Precisamente, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, a la salida de la reunión de la Junta de Portavoces de este martes, ha confirmado que Sánchez comparecerá el 24 de octubre en el Pleno del Congreso para dar explicaciones al respecto, tal y como lo habían solicitado Unidos Podemos y Esquerra Republicana (ERC).

En Ayamonte, donde ha asistido a la presentación de las nuevas ediciones de las cartas españolas y portuguesas de la desembocadura del río Guadiana, y preguntada por este asunto, Robles ha señalado que "quien tiene que ir es quien quieren los partidos de la oposición y si éstos le preguntan al presidente, él irá encantado de la misma manera que yo he contestado encantada cuando me han preguntado los partidos de la oposición".

"Siempre, por parte del Gobierno y por la mía, va a haber la máxima disponibilidad para contestar a todas la preguntas porque entendemos que este Gobierno tiene que responder ante el Parlamento como ocurre en cualquier ámbito democrático", ha subrayado Robles.

Al respecto, ha asegurado que se trata de "una una pregunta parlamentaria y el presidente del Gobierno siempre comparece cuando se le llama como tiene que ser, y entra dentro de la normalidad democrática que los partidos pregunten y que el Gobierno conteste".

"Siempre que me han citado, he comparecido, he respondido a preguntas en el Senado y en el Congreso, como no podía ser de otra manera. Creo firmemente en las dos cámaras y en el papel de una oposición seria", ha remarcado Robles, quien ha reconocido que le hubiera gustado, no obstante, que "el PP cuando dejó el Gobierno, en cuestiones tan importantes en el ámbito de Defensa como son incluso los contratos con potencias extranjeras, hubiera habido algún tipo de explicación".

Sin embargo, ha hecho hincapié en que, "lamentablemente", la exministra María Dolores de Cospedal "se fue del Gobierno sin dar explicaciones sobre los asuntos que había pendientes en el Ministerio de Defensa".

Esta petición de comparecencia se registró tras las noticias sobre la guerra entre Arabia Saudí y Yemen y la frustrada suspensión de la venta de 400 ventas de precisión al régimen del Golfo Pérsico.

En su momento, el presidente Pedro Sánchez calificó de muy delicado y complejo el dilema de vender armas de Arabia Saudí dados los contratos con el régimen y explicó que había decidido priorizar mantener las relaciones económicas y comerciales con el país y garantizar los puestos de trabajo en España.