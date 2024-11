Ryszard Lobinski será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Huelva el próximo 26 de noviembre

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva celebrará el próximo martes, 26 de noviembre, el Solemne Acto Académico de investidura como Doctor Honoris Causa del doctor Ryszard Lobinski. Este honor y condecoración al Director del Instituto de Química Analítica de Pau (Francia) tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales del Campus El Carmen. Seguido el día 25 por la impartición de una lección magistral titulada 'Tracking Trace Elements in the Environment and Life: The Continuing Quest of Analytical Chemistry'.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el Centro de Investigación de Recursos Naturales, Salud y Medio Ambiente (Rensma) de la UHU propuso su nombramiento a petición de José Luis Gómez Ariza, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Huelva, "por su gran trayectoria y la importancia de sus aportaciones e investigaciones en el campo de la Química Analítica".

En este sentido, Gómez Ariza, ha manifestado que el doctorando es una persona que "no solo participa en el conocimiento y el avance de la ciencia, sino que se preocupa porque los demás también avancen". Su trayectoria "no ha sido fácil, dado los múltiples lugares, como Polonia, Alemania, Bélgica y Francia donde ha ido desarrollando sus investigaciones".

En la actualidad es investigador en el Instituto de Química Analítica de Pau (Francia) y profesor en la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia).

"Sus investigaciones le han convertido en uno de los promotores que apoyan la transición de una química más tradicional a una química más multidisciplinar, holística y con más aplicaciones, enfocando ese conocimiento a problemas concretos relacionados con la salud, el medio ambiente o los alimentos. Todo ello, permite que la ciencia traspase los muros del laboratorio y se acerque y de soluciones a las preocupaciones del ciudadano del día a día", manifiesta Gómez Ariza.

El doctor Ryszard Lobinski tiene una larga y distinguida trayectoria profesional, ya que es director del Instituto de Química Analítica en Pau (Francia), Miembro de la Royal Society of Chemistry (Reino Unido), expresidente de la División de Química Analítica de la IUPAC, profesor honorario de la Universidad de Tecnología del Este de China, experto en Química Analítica con más de 300 artículos de investigación, la dirección de numerosas tesis doctorales y dos monografías a sus espaldas y, en pocos días, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Huelva.

Además del acto de investidura, tendrá lugar un día antes, el lunes, 25 de noviembre, la conferencia del Lobinski con el nombre de 'Tracking Trace Elements in the Environment and Life: The Continuing Quest of Analytical Chemistry', a las 12,00 horas, también en la Facultad de Ciencias experimentales. En ella, compartirá su experiencia y conocimientos en el campo de la Química Analítica y las numerosas aplicaciones que tiene esta disciplina en nuestra vida, en el hombre de la calle y en la sociedad en general.

"Muchísimos investigadores asistirán presencial y telemáticamente desde puntos de todo el mundo para reflejar su interés y aprobación por el nombramiento dado por la Universidad de Huelva al doctor Lobinski", declara su padrino, el catedrático José Luis Gómez Ariza. Es por ello, que la Universidad de Huelva "se siente honrada" por conceder esta investidura a una trayectoria "tan relevante y beneficiosa" para la sociedad como la del profesor Ryszard Lobinski.