El sector turístico de Huelva muestra su "indignación" por las medidas de desescalada que creen "ruinosas"

HUELVA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH) se ha mostrado este miércoles "sorprendido e indignado" por el anuncio del Gobierno este pasado martes de las medidas de desescalada, ya que "no han esperado la entrega del plan" en el que trabajaba el sector "a petición del propio Ministerio de Turismo" para establecer los protocolos de prevención y las fases de reapertura progresiva con "determinadas condiciones de seguridad" y cree que las medidas presentadas supondrán "la ruina del sector".

Así, según ha indicado a Europa Press su secretario general, Rafael Barba, la Confederación Española de Hostelería y Hoteles llevaba "varias semanas" trabajando en el plan de medidas y fases "estudiadas" desde el ámbito profesional por parte del sector con una progresión "razonable" respecto a medidas de precaución y seguridad, tanto para los trabajadores como para los clientes, para presentarlo al Gobierno y "poder retomar la actividad con cierta normalidad".

Por ello, Barba considera que el Gobierno "ha precipitado todo de una manera muy improvisada" y "ha tomado las medidas sin escuchar al sector y sin conocer aún bien cuáles son esas medidas concretas".

A este respecto, Barba señala que algunas de ellas, como la de no poder usar zonas comunes de los hoteles, la apertura de las terrazas a un 30 por ciento o que no haya movilidad interpovincial o que no se haya resuelto el problema que suponen los Expedientes de Regulación de Empleo "respecto a su prolongación en el tiempo con causa de fuerza mayor" supondrán "la ruina del sector" en la provincia.

En este sentido, Barba ha indicado que esta medidas "no responden a las reivindicaciones planteadas sobre los ERTE, los alquileres o las ayudas de liquidez", a la par que ha subrayado que abrir con condiciones de aforo "superlimitadas en los hoteles" es "poner al sector en una situación muy complicada e insostenible" por lo que ha pedido que "se reflexione respecto a las medidas tomadas" y, a la espera de ver qué se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asevera que va a ser "una situación aún más ruinosa para el sector" puesto que "ya están casi a las puertas de la ruina".

Asimismo, el secretario general del CETH ha tachado de "barbaridad" el anuncio que se ha hecho y ha tachado de "absurdas" muchas de las medidas higiénicas que se han planteado que "van a provocar, casi con toda seguridad, que la gran mayoría de establecimientos de hostelería y de hoteles se planteen seriamente no abrir" porque "están en una situación económica muy difícil" y "abrir un establecimiento con esas limitación lo que hace es perjudicarlo mucho más".

Respecto a los ERTE, Barba ha apuntado que "lo más importante" es "saber qué hacen las empresas con los trabajadores" ya que, una vez que se retome la actividad se verán obligados a llamar a los empleados que se encuentran inmersos en ese Expediente de Regulación de Empleo, "sin tener trabajo y menos con las limitaciones que ha establecido el Gobierno".

Esto significa que "si no se les llama para su reincorporación penalizan a la empresa con la devolución de las cuotas de la Seguridad Social de las que se han podido beneficiar en este tiempo de estado de alarma", con lo cual, "no han dado una solución". Por ello Barba cree que "la situación es más que caótica" y el sector va a "directo al precipicio" y sin tener un horizonte despejado sobre las cuestiones que son "esenciales para poder garantizar la supervivencia de las empresas".

Respecto a la movilidad, considera "absurdo" que se reabran los hoteles sin que puedan venir turistas de otras provincias ya que "no puedes pedirle a un ciudadano de un municipio de Huelva que se venga a un hotel a la playa, pero solo a dormir, ya que no se pueden abrir las zonas comunes, y sin saber si va a poder ir a la playa porque no sabemos qué uso público van a tener y los ayuntamientos están diciendo que no tienen forma de controlar el aforo".

Por todo ello, critica que el Gobierno "no haya hecho una propuesta" y que "no haya dado una instrucción directa" de cuáles son las condiciones para abrir más allá de los aforos y las limitaciones de desplazamientos "y este martes no se dijo nada sobre eso".

De otro lado, ha aseverado que el aforo del 30 por ciento de las terrazas para el sector hostelero es "inviable", ya que "con eso no se paga ni la luz", por lo que apunta que ahora "sí cobra mucho sentido el planteamiento que le hicieron al Ayuntamiento este pasado lunes respecto a la modificación de la ordenanza de veladores para que se pueda ampliar al máximo, siempre y cuando respete las normas de accesibilidad y no impida la movilidad.

Para Barba, ese cambio de normativa supondría "la única forma de salvar la situación" y "hacer un aprovechamiento más intensivo de las zonas de veladores" ya que, "si a la distancia de separación le sumas la apertura de solo el 30 por ciento de las terrazas, al final es imposible abrir en esas condiciones porque va a ser un desastre económico".