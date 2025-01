El PSOE se hace con la Alcaldía de Cumbres Mayores (Huelva) tras una moción de censura apoyada por el PP

CUMBRES MAYORES (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La socialista Gema Castaño ha tomado este lunes posesión como nueva alcaldesa de Cumbres Mayores durante la celebración de un pleno extraordinario que contaba como único punto del orden del día una moción de censura contra el hasta hoy alcalde, José Félix Delgado (Cs), y que ha contado con el apoyo de dos ediles del PP.

Se trata de la primera moción de censura que se lleva a cabo en la provincia de Huelva en esta legislatura y después de que se presentara a finales de diciembre sin llegar al pleno por un defecto de forma, por lo que no prosperó y se tuvo que realizar un nuevo procedimiento, según ha adelantado el diario Huelva 24.

En este sentido, la secretaria general del PSOE Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado que "desde la libertad", su formación en Cumbres Mayores "ha trabajado en devolverle la Alcaldía al Partido Socialista y ahí se está trabajando para seguir con ese proyecto de progreso y sobre todo de cambio en el municipio, como hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años".

En cuanto al pacto alcanzado por el PSOE y el actual alcalde, Limón ha señalado que "las relaciones se basan en la confianza que se depositan en una persona a la hora de gestionar o de realizar un proyecto", pero "en el momento que esa confianza no está por alguna de las dos partes, pues es el momento de romper y buscar otras alianzas para seguir buscando un proyecto que represente de alguna forma a los cumbreños y a las cumbreñas".

Por su parte, José Félix Delgado (Cs), en declaraciones a Europa Press ha lamentado que se haya producido esta moción de censura porque está argumentada, a su juicio, en "motivos nimios", ya que "no alegan motivos que acusen de algo grave ni que dé razón para esta moción", al tiempo que la calificado de "antinatura", puesto que "dicen que aparcan sus diferencias ideológicas" pero se pregunta que "hasta qué punto se puede hacer eso".

Ante la argumentación de "falta de proyectos" han señalado que tiene "muchísimos", pero "lo que no había eran recursos para hacerlos antes y no me han dejado tiempo para llevarlos a cabo".

"Es que esto es muy subjetivo, porque alguien te puede acusar de falta de liderazgo o de falta de representación, pero para el resto de la gente lo es o no, no es algo que se pueda demostrar o probar, como sí podría pasar en otros casos", ha abundado.

No obstante, ha asegurado que asume lo ocurrido y que se va con "la cabeza alta", toda vez que ha asegurado que seguirá trabajando por el pueblo ahora desde la oposición como edil de Ciudadanos.

En las elecciones de mayo de 2023 el PSOE consiguió cuatro concejales, el PP tres, PNP (Por Nuestro Pueblo) uno y Ciudadanos uno. No obstante, el PSOE, al no obtener la mayoría suficiente para poder gobernar, ofreció un acuerdo a Ciudadanos para cogobernar, y con el que Delgado se convirtió en primer edil.