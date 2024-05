La subdelegada "respeta" la concentración por las infraestructuras en Huelva pero pide reclamar "de manera global"

HUELVA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha mostrado este viernes su "máximo respeto" y "el del Gobierno de España" por la concentración por las infraestructuras de este jueves porque "es legítimo que la gente que esté desacuerdo con algo o que quiera reivindicar algo se manifieste" y que "gran parte de la ciudadanía de Huelva lo ha manifestado" pero ha subrayado que le gustaría destacar "que cuando uno reclama infraestructuras tiene que hacerlo de manera global".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas este viernes en rueda de prensa, en la que ha subrayado que "Huelva quiere mejorar sus líneas ferroviarias" y ella y el Gobierno "también" y que "de hecho está trabajando en ello para que así sea".

"Queremos mejorar las infraestructuras hidráulicas, nosotros también, el Gobierno de España está trabajando en ello precisamente para que así se haga. También queremos mejorar las infraestructuras sanitarias, que no se nos olvide. No solamente son infraestructuras imputables al Gobierno de España, pues le compete a la Junta de Andalucía terminar el Chare de Lepe, terminar y empezar el de Bollullos y el de Aracena y empezar y terminar ese Hospital Materno Infantil y más infraestructuras y más mejoras", ha dicho.

En este punto, Rico ha señalado que "también apoya la reclamación de Huelva de mejorar" y que está "en ello", toda vez que ha remarcado "la intención del Gobierno de España de mejorar todas las infraestructuras sin excepción", algo que está "en la agenda política".

Asimismo, Rico ha señalado que "hay elementos" que "nos pueden llevar a pensar" que se trataba de una concentración "política" como dijo este jueves el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Rubén Rodríguez, ya que "se ve en las redes, vídeos contradictorios, por ejemplo, del presidente de la FOE y del presidente de la Diputación diciendo que el AVE es una utopía, que no es necesario" o que en la Comisión de Infraestructuras, "donde está representadas 27 entidades, solamente se priorizan, con el mismo número de votos, que son tres de 27, seis infraestructuras de 23 que son necesarias para Huelva".

"Y curiosamente son estatales y se excluyen las sanitarias y se excluye a otras, uno puede entender que está politizado el movimiento", ha dicho antes de remarcar que "con esos datos objetivos es legítimo que esta persona opine de esa manera, igual que lo piensa mucha gente más. Yo pretendo darle la vuelta a eso y que no utilicemos ni manifestaciones, ni valoraciones, ni comisiones, ni lo que se quiera llamar el formato que se le dé para sesgar la necesidad de infraestructuras globales que tiene Huelva porque tienen que estar todas hidráulicas, ferroviarias, carreteras, sanitarias", ha añadido.

A este respecto, ha destacado la "relevancia" de las infraestructuras sanitarias en Huelva "y más si me viendo el panorama sanitario que tenemos de listas de espera, de desmantelamiento de unidades, de falta de efectivos" por lo que cree "que eso también es una prioridad y a la gente le preocupa mucho la salud, también los transportes, también las conexiones, también la conectividad y al Gobierno de España también".

"EL GOBIERNO QUIERE AVE EN HUELVA"

La subdelegada ha afirmado que el Gobierno de España "quiere AVE" en Huelva "y no lo descarta para nada", pero que "mientras tanto, la ciudadanía lo que pone en la mesa del Gobierno, cuando me lo trasladan las plataformas, es mejorar las vías". "Y en eso estamos. Y el año que viene, que es cuando vamos a tener presupuesto, porque ahora mismo estamos prorrogados, veréis esa inversión potente por mejorar la línea Huelva-Zafra y Huelva-Sevilla", ha subrayado.

"Estamos gastando los 117 millones que el Gobierno de España está invirtiendo en la mejora de la línea, una vez que acabe la campaña y las elecciones se inaugurarán cosas en Jabugo, en la Palma del Condado, en Calañas, en Peguerillas. Una vez que eso esté hecho, que va a terminarse en breve, el año que viene, cuando haya presupuesto, lo vais a ver, se va a consignar esa partida para iniciar esa opción de corto plazo. Cuando digo corto plazo, digo dos años y medio o tres años, a partir de enero del 2025, porque queremos llegar a Sevilla en 50 minutos. Y el AVE vendrá después. El Gobierno nunca lo ha descartado, pero tenemos que también ser serios, sensatos y responsables y no vender expectativas y humo que no dependen exclusivamente de nosotros".

En este punto, Rico ha criticado que Gobierno andaluz "es quien más insiste en esta prontitud, en exigir ya el AVE, corriendo ahora" cuando "hemos tenido 25 años atrás en los que hemos intervenido muchos gobiernos de mucho color político y se ha hecho poco" y que si el presidente de la Junta lo considera una prioridad "que confinancie el proyecto" como "lo ha hecho con el metro de Málaga o con el de Sevilla, que ha puesto 650 millones".

"Hágalo usted con el AVE y nos ponemos todos a correr juntos. Es la invitación que le hemos hecho desde el Parlamento y creo que también es sensato. Si realmente lo tienes en agenda política como prioritario, vamos a intentar, pero con conductas coherentes, con ayudas económicas o cofinanciando el proyecto. Si realmente te importa y no vayas a Europa y votes en contra de un reglamento europeo, el Corredor Mediterráneo, que pone sobre la mesa 26.000 millones de euros para infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y carreteras".

Finalmente, ha dicho que "cuando uno ve contradicciones y no ve coherencia en el discurso" importa "lo que se haga, no lo que se diga o prometa" y que, por ello, "no le gusta prometer lo que no soy capaz de asumir como Gobierno de España".

"Hay una apuesta, sí, pero desconocemos el escenario temporal, procuraremos que se acorte lo máximo posible, pero ahí tiene mucho que decir Europa, y Portugal, porque hay corredores prioritarios que empiezan por arriba, desde Vigo, Salamanca, Madrid, Lisboa, Porto. Yo estoy en el ahora, en el rápido, en solucionar por igual a los problemas de cercanía, de conexión, de rapidez y de frecuencia, pero invito a mis Administraciones compañeras que me acompañen en este viaje", ha concluido.