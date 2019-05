Susana Díaz, segura de que el Gobierno de Moreno no exigirá una financiación justa para Andalucía

Publicado 17/05/2019 14:39:51 CET

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 17 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este viernes de que el Gobierno andaluz de la coalición entre PP-A y Ciudadanos (Cs) no va a reclamar una financiación justa para Andalucía, sobre todo, cuando es "rehén" de un partido de "extrema derecha" como Vox que "no cree en la autonomía".

En declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio onubense de Valverde del Camino, Díaz ha expresado que si el Gobierno andaluz "es rehén y depende de un partido que no cree en Andalucía, cómo van a defender una financiación autonómica justa".

Ha recordado que Vox, que tiene la "sartén por el mango" en el Gobierno que preside Juanma Moreno, dijo ayer con mucha claridad ante el Pleno del Parlamento que "no cree en la autonomía y, por lo tanto, que no creen en el 28F ni en la igualdad".

Díaz ha señalado que además Ciudadanos fue el único partido que votó en contra en la anterior legislatura del documento que salió del Parlamento en defensa de una financiación justa para Andalucía.

En este sentido, ha señalado que de los tres socios que componen el Gobierno andaluz uno no cree en Andalucía, en referencia a Vox; otro no piensa que necesitemos más dinero para tener igualdad de oportunidades, en alusión a Ciudadanos, y el otro, el PP-A, sólo persigue que "no lo quiten del asiento": "Pues mal andamos".

Se ha mostrado convencida de que el bienestar de los andaluces, el 28F y la igualdad de oportunidades son algo totalmente "secundario" para esos tres partidos: "Ni se sintieron protagonistas el 28F y ahora no sienten que tengan la responsabilidad de seguir defendiéndolo".

Susana Díaz ha querido dejar claro que el PSOE-A, ya sea desde el Gobierno andaluz o desde la oposición, siempre va a defender una financiación justa para Andalucía, lo que incluye una financiación justa para los ayuntamientos, que son la institución más cercana a los ciudadanos y son la garantía de la igualdad de oportunidades.