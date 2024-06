Toscano cree que la adquisición del Colegio de Ferroviarios de Huelva se podrá firmar en julio tras pasar por el Pleno

HUELVA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado que la institución provincial espera poder llevar al Pleno del próximo mes de julio la modificación presupuestaria para adquisición del Colegio de Ferroviarios para el proyecto de Puerta de Huelva --que contempla este edificio histórico, la antigua estación de tren y el nuevo edificio que se construirá para la nueva sede administrativa y así reunir todo lo que ahora se encuentra distribuido en 17 sedes diferentes--, así como que cree que la firma podría ser ya una realidad a lo largo del mes.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha apuntado que no le gusta prometer "por adelantado las cosas" antes de "tener todos los papeles y que luego no salga", pero se ha mostrado convencido de que "en julio podría estar todo listo si no hay contratiempos".

El presidente de la Diputación ha explicado que tras la rehabilitación de este inmueble, que según se indicó en la presentación del proyecto podría estar concluida a finales de 2026, al igual que la del edificio de la antigua estación --ya que los arquitectos trabajan en el rediseño de ambos a la vez--, la sede institucional se trasladará allí y la intención es que la actual sede "sea un espacio más para la provincia".

"Es lo que nos gustaría, porque a la sala de este edificio vienen exposiciones muy potentes de toda la provincia, pero hay una lista de espera de dos años y querríamos poder ampliar porque nos estamos perdiendo la posibilidad de tener más amplitud para traer más cultura de los municipios. Por ello, es probable que se puedan usar salas para tener más espacios expositivos y un salón donde se puedan hacer conferencias. Estamos rediseñando cómo quedaría este edificio, que también es emblemático", ha explicado.

Toscano ha destacado que el Colegio de Ferroviarios es "un edificio muy complicado" a la hora de su rehabilitación "porque está muy protegido" y hay "muchas cosas que no se pueden tocar", pero el diseño que se está proyectando contará con "los espacios suficientes" para que albergue la parte "más institucional" de la Diputación.

El pasado 17 de junio la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva suscribieron el convenio para la cesión del edificio de la antigua estación de tren y presentaron el proyecto Puerta de Huelva. Así, Toscano explicó que las obras para iniciar la rehabilitación integral de la antigua estación de Renfe comenzarán en el primer trimestre de 2025 y que los plazos previstos son que el proyecto esté redactado este año, para comenzar la licitación en el último trimestre de 2024.

Asimismo, apuntó que se contempla un plazo de ejecución de unos 18 meses para el proyecto de la estación y que el Colegio de Ferroviarios "podría estar en una fecha parecida", por lo que, si no hay contratiempos, se espera que las obras puedan concluirse a finales de 2026, aunque el edificio de la sede administrativa, al ser de nueva construcción tardará algo más.

La inversión total estimada entre los tres edificios --estación, colegio ferroviario y dotacional-- es de 27 millones de euros, a los que se restaría el montante de la futura venta de edificios actuales y las subvenciones. El valor real de los edificios una vez terminados podría rondar los 40 millones de euros, "con lo que podría duplicarse el valor inicial de la inversión", remarcó el presidente de la Diputación.

MÁS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE LA PROVINCIA

De otro lado, el presidente de la Diputación ha remarcado que se está negociando la adquisición de otros edificios emblemáticos de la provincia de Huelva, aunque "no se puede adelantar nada hasta que no esté cerrada la negociación, que no es fácil", toda vez que sí ha destacado hay "varios edificios en la provincia, importantes y espectaculares" que quiere que forme parte del patrimonio de la institución supramunicipal "para todos los onubenses".

"Por ejemplo, la Sierra tiene una riqueza cultural extraordinaria. Hay edificios de algunas épocas de nuestra historia que no se han perdido y ahí se conservan muy bien y creemos que la Diputación debe seguir conservando y si podemos, además, tenerlo dentro nuestro patrimonio, que es el patrimonio de todos los habitantes de la provincia".