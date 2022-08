Los trabajadores del servicio de recogida de basura de Almonte (Huelva) inician este jueves una huelga indefinida

ALMONTE (HUELVA), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de FCC Medioambiente en Almonte (Huelva), empresa encargada de la recogida de basura y la limpieza viaria en los tres núcleos poblacionales del municipio (Almonte, El Rocío y Matalascañas), ha convocado para este jueves, a partir de las 00,00 horas, un periodo de huelga indefinida debido al incumplimiento del convenio colectivo así como por otros asuntos relacionados con los salarios.

Según ha indicado el representante de UGT Huelva Servicios Públicos, Jesús Tormo, en declaraciones a Europa Press uno de los motivos que ha llevado a convocar esta huelga es el "incumplimiento sistemático" del convenio colectivo, unido a que "los trabajadores están de forma reiterada con la duda de si van a cobrar o no" debido al "retraso en el pago de las nóminas".

"En abril hubo una convocatoria de huelga que finalmente no se llevó a cabo, ya que tras una reunión en el Sercla, a la que sí asistió, la empresa pagó las nóminas. Pero en esta ocasión, la compañía no ha abonado los anticipos, por lo que preveíamos que tampoco se iban a pagar las nóminas", ha detallado Tormo.

Por otro lado, Tormo ha lamentado que otras cuestiones del convenio que afecta a unas 80 trabajadores "también se vienen incumpliendo" como el pago de algunas cantidades que se deben a algunos de los trabajadores, a los cuales "se había comprometido la empresa".

Asimismo, el sindicalista ha criticado que el convenio, que lleva "negociándose desde hace más de dos años, se encuentra paralizado", ya que "la empresa no acepta un incremento salarial, el cual no se produce desde 2018".

De este modo, el representante sindical ha mostrado su malestar porque la empresa "no ha querido sentarse a negociar, ni a la mediación tanto convocada por los trabajadores como por el Ayuntamiento".

Al respecto, ha recordado que el pasado lunes se convocó una reunión en el Sercla "a la que no asistió la empresa", mientras que este martes el Ayuntamiento de Almonte "también convocó a ambas partes en la que la compañía tampoco se presentó. Solo se ha querido reunir con el comité de huelga por imperativo legal y por los servicios mínimos".

"El Ayuntamiento también está tratando de que la empresa se siente, ya que tendrá algo que decir y conocer si el problema es por falta de pago o por algún detalle del contrato y resolverlo. Lo que no puede ser es que sean los trabajadores los afectados", ha aseverado el sindicalista.

Ante todo ello, Tormo ha asegurado que "el objetivo es hacer un llamamiento a la empresa para que se sienten a negociar con los trabajadores y poder resolver esta situación".

La huelga por tanto se inicia a las 0,00 horas de este jueves y para esa misma jornada, pero a las 12,00 horas, el comité ha convocado una concentración en la plaza Virgen del Rocío de Almonte para "hacer visible el malestar de los trabajadores".

"REIVINDICACIONES JUSTAS"

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha explicado que el equipo de Gobierno, tras conocer la convocatoria de huelga, "se puso en contacto con la empresa y los trabajadores" y mantuvo una primera reunión con miembros del comité de empresa para "que trasladaran sus reivindicaciones".

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado, en un audio remitido a los medios de comunicación, que el equipo de Gobierno de Almonte "comparte las reivindicaciones laborales" porque "son justas y deberían estar ya solucionadas".

"Desde el Ayuntamiento nos hemos ofrecido a mediar entre las partes, pese a que en el pliego de las condiciones técnicas y administrativas recoge, expresamente, que el Consistorio está al margen de cualquier conflicto laboral entre empresa y trabajadores", ha matizado la regidora.

No obstante, Castellano ha incidido en que "no ha sido posible la interlocución directa con la empresa porque no ha acudido a ninguna de las tres reuniones a las que ha sido convocada, ni siquiera al acto de conciliación del Sercla del día 29, a la que sí asistió el concejal José María García y el técnico de Servicios del Ayuntamiento de Almonte".

Por otro lado, la alcaldesa ha agregado que, tras conocer este martes la resolución de los servicios mínimos, se le envió un escrito a la empresa para que "trasladara al Ayuntamiento el cronograma de esos servicios antes de las 12,00 horas de este miércoles", pero "aún no se ha producido".

Por todo ello, la regidora ha insistido en que el Ayuntamiento "ha estado mediando para que no se produjera la huelga, algo que ya es inevitable", toda vez que ha advertido que "estará vigilante para que se cumplan los servicios mínimos", ya que, a su juicio, "al igual que son justas las reivindicaciones de los trabajadores, los ciudadanos también tienen derecho a la recogida de la basura y que no se produzcan problemas de salud pública".