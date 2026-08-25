Trasladada al hospital una mujer tras el incendio de una caravana en un camping de Punta Umbría (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos en una imagen de archivo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 71 años ha tenido que ser trasladada a un hospital al verse afectada por el incendio de una caravana en un camping de Punta Umbría (Huelva).

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, recibió poco después de las 22,00 horas de este pasado lunes más de 80 llamadas de ciudadanos que alertaban del incendio de una caravana en un camping, en las inmediaciones de la A-497.

La sala coordinadora dio aviso de inmediato a los Bomberos de la Diputación, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y también se alertó a Infoca, que finalmente no tuvo que intervenir.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 el traslado de una mujer de 71 años al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. Por su parte, los bomberos indicaron que el incendio quedó extinguido anoche.