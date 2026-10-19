UGT y CCOO en Andalucía sitúan los salarios y la vivienda como "principales reivindicaciones" para la huelga del 11N

Los responsables de UGT y CCOO en Andalucía y Huelva, durante la celebración de una asamblea de delegados sindicales ante la huelga general del 11 de noviembre. - UGT

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía sitúan la mejora de los salarios, el acceso a una vivienda asequible o la defensa de los servicios públicos como "principales reivindicaciones" de cara a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, tal y como han expuesto en la primera asamblea conjunta de delegados y delegadas de Andalucía celebrada este lunes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.

Según han indicado ambos sindicatos en sendas notas de prensa, bajo el lema 'Que la vivienda no se coma tu salario', el encuentro ha servido para trasladar a los representantes sindicales las principales reivindicaciones de una movilización que pretende "dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, las dificultades de acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida".

En la asamblea participan el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; el secretario general de UGT Huelva, Francisco Javier Gutiérrez; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; y la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea.

La asamblea celebrada en Huelva supone el inicio de un proceso de movilización y participación sindical con el que UGT y CCOO buscan trasladar a los centros de trabajo los motivos de la huelga general del próximo 11 de noviembre.

Durante la atención a los medios de comunicación, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha destacado que esta primera asamblea supone "un paso importante" en la preparación de una huelga que "debe marcar un antes y un después en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras".

"Este país ha salido a la calle para decir basta. Basta de salarios que no permiten llegar a final de mes, de familias que no pueden acceder a una vivienda y de una cesta de la compra cada vez más difícil de afrontar", ha señalado el secretario general de UGT Andalucía, quien ha insistido en que los servicios públicos deben protegerse y reforzarse para garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Así, uno de los principales ejes de la intervención de Oskar Martín ha sido la "necesidad de recuperar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras", por ello, ha hecho un llamamiento a las organizaciones empresariales, tanto a la CEOE como a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), para que "desbloqueen la negociación colectiva y permitan avanzar en acuerdos salariales que respondan a la situación económica actual".

El dirigente sindical ha defendido incrementos salariales de al menos el 7%, una reivindicación que considera "fundamental" para que los trabajadores y trabajadoras "puedan recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años".

Martín ha insistido en que el crecimiento económico y los beneficios empresariales "deben traducirse también en mejores condiciones laborales y salariales, especialmente en un contexto en el que muchas familias encuentran serias dificultades para afrontar sus gastos cotidianos".

Por otro lado, el acceso a la vivienda ha ocupado buena parte de las reivindicaciones planteadas durante la jornada. Oskar Martín ha advertido de que se ha convertido en "uno de los principales problemas de la sociedad y de que resulta imprescindible una respuesta coordinada de todas las administraciones públicas".

En este sentido, ha recordado que UGT y CCOO han impulsado en Andalucía una Iniciativa Legislativa Popular en materia de vivienda, con el objetivo de "promover soluciones que garanticen el acceso a este derecho fundamental".

El secretario general de UGT Andalucía ha reclamado un pacto de Estado para la próxima década que implique al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos, y que permita desarrollar políticas estables para garantizar viviendas dignas y asequibles a las personas trabajadoras.

Asimismo, ha defendido la propuesta sindical de destinar el 1% del PIB a la creación y ampliación de un parque de vivienda que permita afrontar las necesidades actuales.

"Igual que se invierte en infraestructuras viarias o ferroviarias, necesitamos invertir en infraestructuras de vivienda para dar una solución real a lo que está viviendo la ciudadanía", ha explicado Martín, recordando que el acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido en la Constitución Española.

Para el dirigente sindical, la vivienda "no puede continuar siendo un obstáculo para que las familias puedan desarrollar un proyecto de vida", por lo que ha reclamado "medidas estructurales y compromisos a largo plazo que trasciendan los distintos ámbitos de gobierno".

Por su parte, el secretario general de UGT Huelva, Francisco Javier Gutiérrez, ha puesto el foco en la situación laboral y salarial de la provincia. Gutiérrez ha advertido de que Huelva es la segunda provincia con los salarios "más bajos de España", una realidad que, a su juicio, "refleja la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones económicas de miles de trabajadores y trabajadoras".

Según los datos expuestos por el responsable provincial, alrededor del 60% de las personas trabajadoras de Huelva, unas 260.000, se ven afectadas por las subidas del salario mínimo interprofesional, lo que evidencia "el peso de los salarios bajos en la estructura productiva de la provincia".

El secretario general de UGT Huelva ha señalado especialmente la situación de sectores como el campo o la ayuda a domicilio, donde "la precariedad laboral, los bajos salarios y la temporalidad siguen condicionando la vida de numerosas familias".

"EL GOBIERNO ANDALUZ ESTRANGULA A LAS FAMILIAS TRABAJADORAS"

Por otro lado, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha enmarcado la movilización en la necesidad de exigir "el reparto de la mucha riqueza que se está creando para garantizar los salarios y el derecho a la vivienda de las familias andaluzas". Durante su intervención, López ha sido tajante al valorar la gestión del presidente de la Junta: "Es evidente que Juanma Moreno ha perdido el norte y ha perdido el centro con políticas como la de vivienda, que estrangula a muchas familias trabajadoras de Andalucía".

En esta línea, la dirigente sindical ha criticado medidas recientes como la retirada de ayudas a entidades sociales o el recurso al decreto antidesahucios, afirmando que "está claro y es evidente del lado de quién está el Gobierno andaluz".

Además, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha puesto el foco también en la emergencia habitacional, alertando de que "se está especulando con un bien fundamental, impulsado por los fondos buitre y por una Ley de Vivienda andaluza que ha provocado una subida del alquiler del 41% desde 2023".

Asimismo, López ha cargado "duramente" contra el empresariado por su negativa a subir los sueldos. "Están obteniendo grandes beneficios, pero la primera fórmula de repartir esa riqueza, que son los salarios, la están bloqueando constantemente en la negociación colectiva".

Por otro lado, López ha señalado que las empresas están imputando "todos los costes" a la clase trabajadora, "subiendo precios sin tocar sus propios beneficios". Por ello, ha asegurado que el 11 de noviembre saldrán a "pelear" para que "el reparto de la riqueza se traduzca en "mejores salarios, mejores derechos y mejores servicios públicos en nuestra comunidad".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, ha recordado que Huelva sufre "el segundo salario medio más bajo de España" y que seis de cada diez onubenses cobran el SMI. "En Huelva las personas menores de 35 años tienen que destinar el 85% de sus ingresos a pagar un alquiler; la vivienda se ha convertido en un bien inaccesible y queremos que sea un derecho y no un negocio", ha criticado Perea.