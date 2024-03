UGT reclama más inspecciones de trabajo en el campo onubense y "un control en la contratación"

HUELVA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Alvárez, ha exigido "establecer un control en la contratación, para no fomentar la competencia desleal, y de control en las condiciones de trabajo", puesto que "no hay problema de mano de obra, sino de condiciones de trabajo", toda vez que el sindicado ha reclamado "más inspecciones de trabajo" para "cumplir" los convenios colectivos.

Así lo ha puesto de manifiesto el sindicalista en una visita a la finca de fresas 'La Chincheta' de Palos de la Frontera (Huelva), junto al secretario General de UGT FICA, Mariano Hoya, el secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, Raquel Serrano y el secretario General de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, además del secretario de UPA Andalucía,

En este sentido, Álvarez ha señalado que esta visita ha sido "muy productiva" porque "es de las pocas que tiene unas condiciones de trabajo dignas, con personas trabajadoras con contrato indefinido a jornada completa". Pero, "desgraciadamente, la realidad de este sector es otra, con asentamientos donde malviven miles de personas que trabajan de manera irregular e ilegal".

Por ello, ha exigido "establecer un control en la contratación, para no fomentar la competencia desleal, y de control en las condiciones de trabajo", puesto que "no hay problema de mano de obra, sino de condiciones de trabajo". "Esta no es una reivindicación solo desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras, de los temporeros, sino también es del propio sistema. No se puede permitir que haya esa situación", ha abundado.

En este sentido, Álvarez ha recordado que UGT no ha firmado los convenios colectivos ni de Sevilla ni de Huelva en los últimos años porque "eran perjudiciales para las personas trabajadoras". "Hay que establecer un frente común con los empresarios también para fomentar la actividad laboral en las mejores condiciones", ha agregado.

Además, ha considerado que "la guardia civil debe intervenir y mandar los informes de denuncia a la Inspección de Trabajo. Hay que agilizar los trámites para que las personas que están en nuestro país puedan trabajar con papeles, algo que generará más seguridad, impuestos y bienestar para todos y todas. No pueden vivir y trabajar en las condiciones que lo hacen".

Asimismo, Pepe Álvarez ha indicado que es imprescindible "fomentar derechos dignos en el campo". "Desde UGT estos días hemos vivido con mucha intensidad la movilización de los agricultores y agricultoras. Existen problemas de competencia desleal respecto a terceros países. Un sector que es imprescindible para garantizar la vida de las personas tiene que tener un nivel de protección adecuada", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de UGT en Andalucía, Oskar Martín ha señalado que para el sindicado es "importante" esta visita porque el sector agrícola en la región es "un sector fuerte", de hecho, ha explicado que fresa, el arándano y la frambuesa "representan el 8% del Producto Interior Bruto regional, está facturando y genera más de 1.300 millones de euros y movilizan más de 450.000 toneladas".

"Por lo tanto, es un sector muy importante y desde la Unión General de Trabajadores lo seguimos muy de cerca y especialmente las condiciones del trabajo que reúnen", ha comentado.

Además, ha añadido, que "creemos que el camino para mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores es cumplir los convenios colectivos. Y creemos que hay que incidir en esa cuestión porque, desgraciadamente, aquí en Huelva se han registrado en los últimos años más de 1.300 infracciones, de las cuales han repercutido en 7,5 millones de multas y que queremos que lógicamente, hay que reforzar la inspección de trabajo, con más inspecciones".

"Es importante que ese número de infracciones se disminuyan y, por supuesto, que la piedra angular de la relación laborales, aquí en el campo, tiene que ser el respeto escrupuloso de los convenios colectivos", ha manifestado.

AGUA E INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, el secretario general andaluz de UGT también ha incidido en la preocupación del sindicato por el agua, que es "importante para Andalucía" y "así lo pusimos de manifiesto en el Pacto Social que firmamos con el resto de agentes sociales y económicos".

Asimismo, ha hecho una demanda de la provincia de Huelva, "creemos que es importante, porque adolece históricamente, de determinadas reivindicaciones históricas, como son la falta de infraestructuras como el túnel San Silvestre, dotaciones hospitalarias, infraestructuras hídricas".

En la delegación de UGT también han estado presentes el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT-A, Julián Vileya, el secretario General de UGT Huelva, Francisco José Gutiérrez, el secretario General de UGT FICA Huelva, Sebastián Donaire, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.

"CAMPAÑA COMPLICADA"

Precisamente, el secretario general de UPA Andalucía ha subrayado que el sector de los frutos rojos de Huelva es "moderno, eficiente, sostenible y pujante económicamente y líder no solo en España, sino a nivel mundial en la producción", por lo que ha agradecido este tipo de visitas porque "dan a conocer la realidad del sector y despeja muchas de las cuestiones, o bien preconcebidas o conocidas desde fuera".

"En este ecosistema que se crea en estas explotaciones, evidentemente la mano de obra es fundamental y hacer las cosas bien es la norma, no la excepción. Las condiciones de habitabilidad, el buen ambiente de trabajo es absolutamente necesario para que los empresarios prolonguemos una campaña sin complicaciones, generando valor y buenos resultados a todos los niveles. La contratación en origen es un fiel reflejo de que este es un sector que cuida a sus trabajadores. Nosotros no toleramos ni cuestiones de abuso a trabajadores, ni violencia de género, ni todo lo que tenga que ver con incumplimiento en materia laboral", ha comentado.

Además, Cano ha subrayado que esta campaña está siendo "complicada", marcada por las restricciones de agua, "que hicieron incluso pensar a principios de campaña reducir la superficie de plantación con el drama social y económico que hubiera supuesto esa decisión", por ello, ha aplaudido "la valentía de los empresarios de Huelva, echándose para adelante, plantando la superficie que todos los años se ha venido haciendo con cierta incertidumbre, pero que al final se ha visto cómo a pesar de esa reducción en regadío, aquí tenemos ejemplos del uso eficiente de hasta la mínima gota de agua para producir alimentos".

Por todo ello, ha reivindicado que como se producen frutos rojos en Huelva, "todo lo que entre en el mercado único tiene que estar en las mismas condiciones, con las mismas reglas del juego, tanto social y laboralmente, como en materia de uso de fitosanitario". "Necesitamos esas cláusulas espejo, necesitamos un control uniforme y sin fronteras, y para los empresarios una norma fundamental, que es que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. A partir de ahí, y teniendo nuestro valor sudado y merecido, será todo mucho más fácil", ha finalizado.

Posteriormente, la delegación sindical ha visitado la cooperativa Sociedad cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida (Fresón de Palos), de la misma localidad.