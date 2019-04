La Universidad de Huelva acoge desde este lunes por su Semana Internacional a más de 30 instituciones de 25 países

Publicado 22/04/2019 15:14:26 CET

La Universidad de Huelva (UHU) celebra desde este lunes y hasta el viernes su Semana Internacional en la que recibe en este edición a 52 invitados de un total de 33 instituciones de 25 países distintos.

Así lo ha resaltado la Onubense en una nota de prensa, en la que concreta que los lugares de procedencia de las organizaciones son Albania, Alemania, Austria, Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, Estados Unidos, Eslovaquia, Finlandia, Kazakhstan, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Marruecos, Namibia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Senegal, Turquía y Reino Unido.

De esta forma, las 33 instituciones disfrutarán de un programa de actividades académicas y culturales con las que promoverán en sus propias universidades el intercambio con estudiantes, docentes y personal administrativo de la UHU.

El acto de inauguración se ha celebrado en la mañana de este lunes y ha contado con la presencia de la profesora de la Universidad de Comillas Icade-ICAI Eugenia Ramos Fernández, que abrió la programación de la semana con la conferencia 'Understanding and Embracing the Spanish Other. International Students and the Cultures of Spain'.

Las actividades de la Semana Internacional incluyen docencia en las diferentes facultades, formación en diferentes servicios, encuentros académicos con colegas homólogos y visitas a departamentos, así como una sesión de poster sobre 'Buenas Prácticas en la Internacionalización'.

La UHU ha resaltado como uno de los eventos más importantes de la semana la participación conjunta en la denominada 'Study Abroad Fair', que tendrá lugar en el aulario Isidoro Morales del campus de El Carmen este miércoles 24, de 11,30 a 13:00 horas, donde cada país socio presenta información sobre su universidad como destino Erasmus para alumnos, profesores y personal interesado.

Asimismo, durante estos días los invitados podrán realizar actividades como clases intensivas de español diarias, clases de baile flamenco, reuniones para almuerzos de trabajo en el comedor universitario, visitas con guía al Museo Pedagógico, a un laboratorio o a la biblioteca, o talleres y seminarios.

Con motivo de esta actividad, la UHU ha apuntado que la proyección de la ciudad de Huelva y su provincia durante estos días se realiza a través de un paseo por Huelva, una visita al monumento a Colón, visita al Muelle de las Carabelas y un tour por el Convento de La Rábida, de forma que cada actividad o visita será traducida al inglés.

En palabras de la vicerrectora de Internacionalización, Reyes Alejano, quien ha dado la bienvenida a todos los invitados en el acto de inauguración, lo que se hace es recibir a los socios de los convenios que tiene firmados la UHU con universidades de distintos países del mundo y "se ponen en común los problemas". Así pues, esta semana "supone una gran experiencia para el intercambio de estudiantes y profesorado de todo el mundo", al tiempo que "ayuda a dar a conocer la Universidad de Huelva y su ciudad".