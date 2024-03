Vecinos de Hinojos (Huelva) se concentran contra el "injusto" reparto de fondos de Doñana que "aún no está firmado"

HINOJOS (HUELVA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Hinojos se han concentrado este miércoles y han firmado el manifiesto leído por la alcaldesa, Joaquina del Valle, para mostrar su desacuerdo por el reparto, a su juicio, "injusto" que el Ministerio de Transición Ecológica (Mitma) realizará de los de los 70 millones de euros de la línea 10 del Marco de Actuaciones para Doñana a los 14 municipios del entorno del Parque Nacional, así como ha lamentado que el Mitma "intente desposeer" al municipio "de su marisma mediante un irreal y ficticio deslinde de la zona marítimo terrestre".

Así lo recoge el manifiesto leído por la alcaldesa de Hinojos, durante la concentración, convocada por el Ayuntamiento a las 18,00 horas, bajo el lema 'Se acabó. Concentración para luchar por lo que es nuestro' en el que afirma que "están a tiempo --hasta el 8 de abril-- para formalizar la solicitud en el trámite de consulta pública, porque no hay nada firmado" y "ni siquiera está elaborado el proyecto del Real Decreto que servirá de base jurídica a las concesiones de estas subvenciones".

Este manifiesto apunta también que "hoy Doñana es el mayor humedal de Europa y tiene todos los reconocimientos gracias a la labor de los hinojeros" que "siguiendo el ejemplo de sus mayores y su valentía al defender su territorio, evitando a mediados del siglo pasado la desecación de la marisma, es su deber luchar por lo que les pertenece y por dar a sus hijos un futuro más próspero en este paraíso que es Hinojos, gracias al cual existe Doñana".

De otro lado, Del Valle ha lamentado que tras no llegar a un acuerdo los 14 municipios, al desmarcarse Hinojos y Almonte del propuesto por los otros 12 --Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa--, "se habilitara para mercadear al alcalde de Bonares en la llamada negociación de reparto de los fondos" y que "finalmente, el pasado 12 de marzo trasladaron la propuesta definitiva de los doce pueblos, otorgando a Hinojos 5,9 millones".

"Nuestros jóvenes, las futuras generaciones no merecen ser ciudadanos de segunda. Hinojos debe ser escuchado y respetado. Nuestras privaciones de crecimiento y desarrollo, tanto en agricultura como en otros sectores productivos, a diferencia de los pueblos de la periferia de Doñana, deben ser compensadas, valoradas y reconocidas en pro de la justicia social que el Ministerio tanto predica. Nadie como los hinojeros lo merece. Para nosotros no es solo dinero, es dignidad", señala el manifiesto.

Finalmente, añade que "ya está bien de tantos años de indiferencia" y destaca que el municipio "ha sido y es pionero del ecologismo, cuando no había dinero de por medio y Doñana no era una marca comercial", por lo que la alcaldesa considera que "no merecen ese maltrato y desconsideración por parte del Ministerio que debía destacar y poner en valor el comportamiento intachable de Hinojos", toda vez que destaca que es un pueblo "libre, soberano, respetuoso, unido y fuerte" que "luchará con todos los recursos a su alcance frente a cualquier adversidad, venga de donde venga".

Durante la concentración, el Ayuntamiento de Hinojos ha pedido "la unión de su pueblo para expresar su inconformidad con una sola voz", toda vez que la alcaldesa ha explicado que esta "será la primera de distintas acciones que tenga que llevar a cabo para que se le escuche" y que "queda abierta a sentarse con quien se tenga que sentar".

El Ayuntamiento de Hinojos ha aprovechado la concentración para realizar una recogida de firmas y, en los 30 minutos que ha durando la concentración, "se han superado las 600 firmas", un dato que, según ha indicado, "llena de motivación el Equipo de Gobierno para seguir luchando por los intereses de Hinojos tal y como lo están haciendo".