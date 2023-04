Vox Huelva se compromete con regantes de Piedras-Guadiana a defender sus intereses en el Parlamento y el Congreso

LEPE (HUELVA), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Huelva, Rafael Segovia, se ha reunido en Lepe con la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana junto a la candidata de la formación a la Alcaldía del municipio, Virginia Montero, para abordar las "principales dificultades con las que el sector agrícola de Huelva-Costa se encuentran" y comprometiéndose a llevar al Parlamento de Andalucía y al Congreso las iniciativas que los regantes "consideren oportunas para garantizar el desarrollo de su labor".

"Desde Vox nos ofrecemos a sentarnos con vosotros para que nos propongáis cualquier iniciativa que sea útil para vuestro sector, con el objetivo presentarla tanto en el Parlamento, donde estoy yo, como en el Congreso, donde está el diputado de Vox por Huelva, Tomás Fernández", ha afirmado Segovia.

Según ha indicado el partido en una nota, los regantes han expuesto los "problemas" que están teniendo "por parte de la Confederación Hidrográfica para lograr la concesión de las aguas subterráneas y poder extraer agua de calidad de los pozos".

De igual modo, con una restricción de agua actual del 25%, han lamentado que "en el vaciado de la presa de los Machos se ha tirado agua" que "se podía haber aprovechado para el sistema si se hubiera esperado dos o tres meses, aunque, por motivos justificados, no se podía esperar" y que "según el plan especial de sequía establecido por la Junta de Andalucía, el canal de Boca Chanza no puede bombear agua del Guadiana hasta que no lleguemos a sequía severa".

Frente a esto último considera que "debería a empezar a bombear desde ya", porque "ya hay previsiones de sequía severa a corto plazo y no podemos esperar a estar por debajo del 40%, porque perdemos dos meses de bombeo en los que la calidad del agua va bajando, porque el agua sube la conductividad cuanto mayor sea el tiempo de sequía".

El parlamentario onubense considera que "todos los partidos deberían sentarse con los regantes para adquirir compromisos por escrito antes de las elecciones, para solucionar los problemas de abastecimiento de agua".

Sin embargo, Segovia ha dicho que "la Agenda 2030 pretende trasladar el sector primario europeo a África" y que "el PP y el PSOE apuestan por ella", por lo que "a los políticos del PP y del PSOE que se presentan aquí en Lepe, hay que pedirles explicaciones por esa actitud absolutamente contraria al interés de todos los regantes".

Asimismo, el parlamentario de Vox destaca que "en la relación entre los socios europeos debe regir el principio de preferencia; primero se compran productos europeos y cuando no haya, se compran productos en terceros países", y añade que "el problema que está habiendo es que ya hay mucho capital europeo en el desarrollo de la agricultura en África, entonces tienen intereses económicos allí".

Segovia ha asegurado que "los objetivos de la Agenda 2030 de acabar con la pobreza en el mundo es la excusa para que las multinacionales hagan negocio, instalándose en países donde el salario mínimo está muy por debajo de los que hay en países de Europa, y donde se permite utilizar fitosanitarios prohibidos en nuestro entorno". "Por eso hay que empezar a mirar hacia arriba y, cada vez que algún político venga a vendernos su programa en campaña, hay que preguntarle qué está defendiendo su partido en Bruselas", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que "parece que todos defendemos lo mismo, pero a la hora de la verdad no es así, porque el PP, por ejemplo, firma con el PSOE en Europa un decreto de sequía para recuperar los ecosistemas; bajo este principio, se han tirado en España 108 infraestructuras hidráulicas en un año de sequía. Todo eso es Agenda 2030".

Por último, el parlamentario andaluz ha reiterado que en Vox están para lo que los agricultores "necesiten", y que sus iniciativas "no caen en saco roto, como así demuestra nuestra acción política a petición de los agricultores del Condado, que ha sido fundamental para impulsar la ley de Ordenación de los territorios al norte de la Corona Forestal de Doñana".