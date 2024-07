WWF insiste en que el acuífero de Doñana "no se ha recuperado" y reclama "medidas de urgencia"

HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha lamentado que, a tenor de los datos provisionales del año hidrológico que se han aportado durante el Consejo de Participación de Doñana de este lunes, son "muy negativos" y "demuestran que el acuífero no se ha recuperado pese a las lluvias de marzo" y el parque natural está "cerca del colapso", por lo que ha reclamado "medidas de urgencia y a corto plazo".

En declaraciones a Europa Press, Carmona ha explicado que los datos provisionales del año hidrológico 2023-2024 que se han dado a conocer durante la reunión del Consejo de Participación han sido "terribles" y demuestran que estamos cerca del colapso de la Doñana que se ha conocido en estos últimos siglos".

En este sentido, Carmona ha detallado que aunque las lluvias "se han acercado a la media, al concentrarse en el mes de marzo su efecto ha quedado muy reducido", ya que "hay que pensar que en Doñana el periodo de inundación de la marisma comenzaba antiguamente a finales de otoño, principios de invierno y se alargaba hasta el verano", pero "se ha visto reducido a unos escasos dos meses", con lo que tiene "unas consecuencias muy negativas en Doñana".

Al respecto, ha incidido en que los datos de la invernada, por ejemplo, "reflejan que estamos ante el peor dato histórico en cuanto a las aves acuáticas en Doñana desde que se tienen censos y desde que se hace el seguimiento de las aves acuáticas".

En este sentido Carmona ha subrayado que cuando comenzaron las lluvias en marzo "algunos políticos manifestaban su alegría por el efecto tan positivo que iba a tener la lluvia sobre la marisma y sobre la recarga del acuífero", pero los datos "una vez más demuestran que tampoco ha sido así, ya que estos son modestos".

"El acuífero no se ha recuperado simplemente porque haya llovido un par de meses, tal y como demuestra nuestro reciente informe sobre el acuífero y que demuestran que el índice de explotación del mismo es del 109%, más de un 60% es totalmente insostenible, y que se extraen más de 106 hectómetros de agua al año a lo que hay que sumar las extracciones ilegales que pueden ser al menos otros diez hectómetros cúbicos, frente a un recurso disponible estimado en los 27 hectómetros", ha esgrimido.

Por ello, ha insistido en que en este periodo hídrico, "que no ha durado más de dos meses" el estado de la biodiversidad es "peor", toda vez que ha explicado que la Estación Biológica ha señalado que "hay un mal estado generalizado de los ecosistemas de Doñana, de la biodiversidad, de la flora, de la fauna".

Por ello, ha lamentado que, "aunque hay medidas a medio y largo plazo en el marco que ha presentado el Ministerio, a corto plazo se siguen sin contemplar medidas de urgencia y emergencia que es como está ahora mismo Doñana".

"Doñana requiere con urgencia actuaciones como el cierre de los pozos ilegales; eliminar las extracciones de agua en Matalascañas, ya que no basta con trasladar los pozos de sitio; trabajar en la recuperación de las especies; afrontar la situación del conejo que, como se ha explicado en los distintos documentos que se han presentado, tampoco es esperanzadora ni mejor", ha enfatizado.

También ha incidido en que se tienen que emprender "medidas cautelares" durante las campañas, ya que "hacerlo después está bien, pero no evita el robo del agua, y lo que hay que evitar es que se siga extrayendo ilegalmente".

Así, ha remarcado que el espacio natural "vuelve a tener un año malo" y "ya no podemos echarle toda la culpa, como se pretende ahora, a la falta de lluvia y al cambio climático", puesto que "estamos en un nuevo modelo y hay que replantear y repensar cómo se gestiona Doñana".

"El río Guadiamar se ha convertido en los últimos años en un canal para transportar agua para nuevos regadíos, estuvieran o no comprometidos en los anteriores planes, mientras que la marisma sigue seca. El acuífero está no solamente peor que nunca, sino que, además, con las medidas que hasta ahora se han adoptado y probablemente, si no se adoptan otras contundentes pronto, la situación seguirá siendo la misma, se extrae mucho más agua de la que se estima que recarga y, lógicamente, con esta situación, si el acuífero no se recupera, los hábitats en superficie lo van a seguir sufriendo", ha aseverado.

No obstante, Carmona ha subrayado que el pleno del Consejo de Participación ha sido "realmente emotivo" por la despedida de Miguel Delibes al que le ha agradecido su labor por el espacio natural.