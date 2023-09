WWF ve "interesante" recuperar 'Veta La Palma' para Doñana pero dice que "no es una solución" a los problemas del agua

HUELVA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado este martes que ve "interesante" el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de la compra de 7.500 hectáreas de la finca 'Veta La Palma', ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana un 14%, pero ha afirmado que "comprar esto no es una solución a los problemas de las lagunas, ni del robo del agua en el Condado de Huelva, ni compensa el intento de aprobar la PDL de los regadíos".

Así lo ha manifestado Carmona en declaraciones a Europa Press, donde ha apuntado que esta finca es una piscifactoría que "sería interesante" recuperar en el contexto de Doñana y el estuario del Guadalquivir "para que se añadiera a todos los proyectos de restauración que se están produciendo en la zona del Bajo Guadalquivir y que "debe de ir buscando la renaturalización de todo esto", para que "pueda tener llanuras de inundación", lo cual "sería lo más interesante de cara también a dotar de seguridad al Bajo Guadalquivir".

"Pero mirándolo en el contexto del agua de Doñana, esto no se puede presentar como una solución al parque, eso es falso, es una pieza para renaturalizar el Bajo Guadalquivir, para renaturalizar zonas de Doñana y para tener diversidad de ecosistemas que funcionen durante todo el año como siempre ha tenido Doñana. Pero comprar esto no soluciona el problema de las lagunas, comprar esto no soluciona el problema del robo del agua en el condado, ni viene a compensar el intento de aprobar la ley para que los agropiratas puedan seguir robando agua del acuífero", ha subrayado Carmona.

Asimismo, el coordinador de WWF en Doñana ha apuntado que el hecho de que haya "muchas aves ahora en 'Veta La Palma' está dando la señal de que es porque la marisma está seca y las lagunas no tienen agua".

Además, ha asegurado que este anuncio "se produce en una semana en la que sabe que va a recibir malas noticias desde la Unesco y trata de compensar esas malas noticia, toda vez que ha reiterado que esto "no es una solución y mucho menos puede servir de cortina de humo para justificar la ley antidoñana".

En este punto, ha manifestado que después de la compra "habría que estudiar el proyecto para renaturalizarlo" porque "ha sido una piscifactoría durante muchos años, pero sería ilógico mantenerla como tal a futuro" porque "los costes son inmensos" y "de hecho la empresa lo deja por ello, porque no salen las cuentas".

Por lo tanto, considera que para la recuperación de Doñana sería "importante" que el camino a seguir sea el de conseguir "una renaturalización" de esta finca y "complementado con otros proyectos que hay y complementado con la recuperación del corazón de Doñana".