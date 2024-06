XNerva rompe el pacto de Gobierno con el PP en el Ayuntamiento nervense (Huelva) y deja a este gobernando en minoría

HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres concejales de XNerva en el Ayuntamiento nervense (Huelva) han presentado este lunes su renuncia a seguir formando parte del equipo de Gobierno y "a sus responsabilidades en las áreas que estaban", por lo que el PP se queda en minoría gobernando el Consistorio --con tres concejales-- junto al concejal no adscrito Francisco José Vázquez Domínguez. Ambos partidos, tras las elecciones municipales de 2023, firmaron un pacto para gobernar conjuntamente el municipio al que se unió este concejal.

En un comunicado hecho público en sus redes sociales, consultado por Europa Press, la formación nervense ha explicado que tras las elecciones del 28M se alcanzó un acuerdo de gobernabilidad "basado en una serie de condiciones" que se "sustentaban en dos grandes pilares", por una parte, "el convencimiento de que nuestro pueblo necesitaba un cambio de rumbo, y por otra parte, "la confianza en los beneficios económicos que podía conllevar que tanto la Diputación como la Junta estuviesen gobernados por el PP y llevasen a cabo la apuesta estratégica, que ante la situación desastrosa que venimos soportando, nuestra tierra necesita".

No obstante, XNerva ha subrayado que las "innumerables irregularidades detectadas en el funcionamiento del Ayuntamiento durante las últimas legislaturas, deben ser consideradas con la importancia que tienen, asumidas las responsabilidades en su justa medida y sobre todo, tenidas en cuenta para no volver a recaer en ellas", pero "en ningún caso, pueden servir de aval para que el actual alcalde lleve a cabo una gestión personalista, carente de diálogo, despreciando la sana y democrática costumbre de compartir, debatir y decidir conjuntamente".

"No podemos cambiar una actuación negligente por un gobierno autoritario, que únicamente persigue acentuar las deficiencias, para erigirse en el salvador de la patria, desde el absolutismo. A nuestro juicio, no se puede ejercer la acción de gobierno, ignorando permanentemente las más elementales formas de gestión democrática con los trabajadores del Ayuntamiento, rebuscando obsesivamente, presuntas irregularidades en cualquier ámbito o concejalía que les sirvan de justificación o excusas para no satisfacer deudas, para paralizar el avance de convenios beneficiosos para la ciudadanía o para entorpecer y poner trabas al normal funcionamiento y desarrollo de las actividades que realizan nuestras asociaciones y colectivos", han aseverado.

Por otra parte, los concejales en este escrito subrayan que en este tiempo han podido constatar que la apuesta política desde las administraciones regidas por el PP para "ayudar a Nerva a salir de esta siniestra situación, no ha estado a la altura de las expectativas", ya que "lo único que hemos visualizado, es un afán desmesurado por acentuar las deficiencias de los anteriores gobiernos municipales, dejando a un lado la ayuda veraz y sincera que necesitamos".

De este modo, han aseverado que Nerva "se merece un esfuerzo a la altura de la solidaridad que históricamente viene demostrando y del sacrificio al que fue condenada", toda vez que han asegurado que tienen "la certeza" de que tanto el alcalde como su partido, "están sometiendo a la población de Nerva a un desgaste y sacrificio inaudito, sin la más mínima sensibilidad hacia las necesidades de nuestros vecinos".

Por todo ello, "y avalados por la Asamblea General de Xnerva", en la mañana de este lunes los tres concejales, José Luis Lozano Álbez y María Elvira Ortiz Moreno, han entregado en la Secretaría del Ayuntamiento de Nerva el escrito por el que renuncian a seguir formando parte del Equipo de Gobierno y "a sus responsabilidades en las áreas que estaban" y "dando por roto el Pacto de Gobierno". Además, también han renunciado a sus correspondientes liberaciones económicas.

El escrito continúa con el agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento, ya que su profesionalidad "ha quedado demostrada, con creces cada día, a pesar de la escasez de medios, a la falta de recursos con la que desarrollar vuestras tareas y sobre todo, a la permanente desconfianza y falta de empatía de quien preside nuestro Ayuntamiento".

"Se abre un nuevo escenario político para nuestra villa, que afrontamos con el acicate de que los tres años de legislatura que aún quedan, signifiquen un espacio de esperanza y prosperidad para Nerva. Finalmente, queremos dejar claro, que las decisiones de Xnerva, se adoptan desde la libertad y la responsabilidad, pretendiendo realizar continuamente un sincero ejercicio de reflexión y autocrítica, tomando en consideración, en todo momento, la opinión de numerosos vecinos, con el único objetivo de conseguir el bienestar y el progreso de toda la ciudadanía de Nerva. Seguiremos trabajando por mejorar la vida de nuestros vecinos", han concluido.

RESULTADOS ELECTORALES

Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada y consiguió cinco concejales, mientras que PP y XNerva obtuvieron tres cada uno, mientras que Con Andalucía (IU) obtuvo dos, pero finalmente Fran Vázquez terminó abandonando la formación y figura como concejal no adscrito.

Sin embargo, para la investidura el Partido Popular y XNerva alcanzaron un acuerdo de Gobierno, por el cual se proclamó a Rafael Prado como alcalde durante los dos primeros años, el otro tramo de legislatura el primer edil debería haber sido José Luis Lozano. La propuesta, además de los votos de PP y XNerva, contó con el apoyo del concejal no adscrito Fran Vázquez, que es actualmente segundo teniente de alcalde.