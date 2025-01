Zufre (Huelva) acoge del 7 al 9 de febrero una nueva edición de la feria de aceite de oliva 'Oleozufre'

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Zufre (Huelva) acogerá del 7 al 9 de febrero la XXI Feria de Aceite de Oliva y XVII de Productos Serranos 'Oleozufre 2025'. La muestra, tras más de veinte años de existencia, se ha consolidado como "una de las más importantes de Andalucía" y reunirá a medio centenar de puestos, en los que no faltarán las tradicionales degustaciones de aceite de oliva, de dulces, de productos típicos de la comarca, así como visitas guiadas, actuaciones musicales y actividades para los más pequeños.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, la diputada de Agricultura, Patricia Millán; el alcalde de Zufre, Santiago González; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zufre, Ángela Matito; así como el secretario del consejo rector de la Cooperativa almazara Nuestra Señora del Puerto, Felipe Garzón, han dado a conocer los detalles de estas ferias que se desarrollarán en el recinto ferial de la localidad serrana.

En este sentido, Patricia Millán ha asegurado que desde la Diputación de Huelva "se quiere enriquecer el escaparate de la Marca Huelva con productos como el AOVE". "No solo el aceite, también el olivar forma parte de nuestro paisaje y de nuestra identidad, y el apoyo de la administración contribuye a impulsar los esfuerzos del sector agroalimentario en la provincia de Huelva", ha añadido.

La diputada ha señalado que "una de las muestras de este apoyo es el Premio al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra obtenido en la provincia de Huelva, que esta año alcanza la undécima edición". "Iniciativas como este premio, colaboran, promocionan y enriquecen el reconocimiento de nuestros caldos", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Zufre, Santiago González, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Huelva, afirmando que "sin el apoyo de la administración, ferias como esta sería prácticamente imposible llevar a cabo". "Se trata de uno de los eventos más importantes de la comarca de la sierra y un escaparate abierto a la participación empresarial y ciudadana, con una programación que intenta conjugar tanto conservación como desarrollo en el ámbito interregional, asociada a la riqueza emanada del mundo rural", ha indicado.

Por otro lado, Ángela Matito ha asegurado que es "un año complicado" para el aceite y la producción "no ha sido la que nos gustaría casi en ningún lado, especialmente en Zufre, pero no por eso hay que dejar de realizar esta feria". "Más que nada porque, aunque el aceite no esté, el olivar sigue ahí y tenemos que seguir concienciando en su cuidado, en su mantenimiento, y en la investigación", ha subrayado.

La cooperativa de Zufre, como ha señalado Felipe Garzón, por su tamaño y volumen económico es "la más pequeña de la provincia y la única que existe en la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche". Y ello es posible, ha puntualizado Garzón, "por un grupo de personas que han estado al frente de la cooperativa durante estos últimos treinta años y que han apostado por la innovación, y por la formación de los trabajadores".