Prueba de encendido del árbol de Navidad ubicado en La Orden (Huelva). - EUROPA PRESS

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva encenderá este viernes 27 de noviembre el alumbrado navideño, compuesto por 3.621.169 puntos de luz LED, en una jornada inaugural que contará con las actuaciones de la representante española en Eurovisión Junior 2024, Chloe DelaRosa, en la Plaza de las Monjas, y de Manuel Lombo, en la Plaza de San Pedro, dentro de una programación que incluye como principales novedades un Belén de Autómatas y un espectáculo de danza aérea conmemorativo del 150 aniversario del título de ciudad.

Bajo el lema 'La Navidad tiene muchas historias. 150 años de ciudad. 1876-2026', la campaña municipal vincula estas fiestas a la efeméride local mediante una estética que recupera postales y fotografías históricas de la capital onubense.

La jornada inaugural, concebida bajo el lema '150 años de Luz', arrancará este 27 de noviembre, a las 17,30 horas, con el concierto de Chloe DelaRosa en la Plaza de las Monjas, seguido de un pasacalles desde el Consistorio y el recital de Manuel Lombo a las 20,00 horas en la Plaza de San Pedro.

El despliegue luminoso cuenta con 3.621.169 puntos LED distribuidos en 686 arcos, 164 farolas, 27 figuras de suelo, doce pinos y estructuras 3D, tres letreros y 104 árboles decorados.

Entre los estrenos destacan el 'Techo Mágico' de la Gran Vía y la Plaza de las Monjas --con pases diarios de luz y sonido a las 19,00 y 20,00 horas, ampliables a las 21,00 horas los viernes, sábados, festivos y vísperas--, la nueva iluminación de la Avenida de Andalucía, las láminas móviles que cambian de color en la calle Méndez Núñez, el pino de La Palmera y la recuperación de los arcos en Pablo Rada.

BELÉN DE AUTÓMATAS Y ESPECTÁCULOS

Entre las principales apuestas culturales figura el Belén de Autómatas de la Plaza de la Merced, operativo desde este mismo 27 de noviembre con más de 50 pases semanales de diez minutos --a las 12,00, 13,00 y 14,00 horas por la mañana, y de 17,00 a 20,00 horas por la tarde, sumando un pase a las 21,00 horas viernes y sábados--, que recrea el nacimiento con grandes figuras animadas, diálogos y efectos audiovisuales.

Asimismo, el 27 de diciembre a las 18,30 horas, la compañía Zenit Aerial Ballet llevará a la Plaza de San Pedro 'Aria', un montaje de danza aérea adaptado específicamente al 150 aniversario de la ciudad. A ello se suman los estrenos de teatro familiar en la Plaza de la Constitución con 'Cateura' --el 4 de diciembre, 17,00 horas-- y 'El Círculo' --el 5 de diciembre--.

MÚSICA, BELENES Y BARRIOS

La oferta musical abarca el jazz y blues itinerante de The Plays New Orleans Band; el Festival Rock en Navidad en la explanada del Estadio con Buzonautas y Reincidentes; pasacalles de bandas cofrades; música antigua con el dúo Alzir en la Casa Colón; el regreso del festival multidisciplinar Choquerart los días 6 y 7 de diciembre; y espectáculos en el Gran Teatro y la Casa Colón con nombres como Juanlu Montoya, James Rhodes, Cristian de Moret, Cantajuego, 'La Granja de Zenón', el musical 'Annie' y el Ballet de Kiev.

En el plano tradicional, el Belén del Ayuntamiento abrirá el 4 de diciembre y el Espacio Santa Fe estrenará el día 11 un Belén Cofrade con más de veinte imágenes cedidas por las hermandades.

La programación se completa con seis nevadas artificiales en distintos barrios, el Mercadillo Navideño de la Plaza de las Monjas, la pista de hielo de Isla Chica, atracciones infantiles, las Preuvas del 30 de diciembre con 'Al Son de Lola' en Isla Chica y las visitas de los pajes reales desde el 28 de diciembre antes de la Gran Cabalgata del 5 de enero.