Ayuntamiento de Jerez aprueba un protocolo para que los inquilinos de alquiler puedan comprar sus viviendas públicas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa) del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado un protocolo de actuación que contiene de manera detallada los criterios técnicos a seguir para que inquilinos de viviendas en alquiler con opción a compra puedan adquirir estos inmuebles como propietarios.

En una nota, el consistorio ha explicado que los años de crisis inmobiliaria tuvieron como efecto "una situación de paralización comercial determinante" en las últimas promociones promovidas por Emuvijesa en régimen de venta.

En consecuencia, se procedió a modificar el régimen de estas promociones, permitiendo que aquellas viviendas pendientes de venta pudieran ser adjudicadas como viviendas de protección en alquiler con opción a compra. Eso significa que 267 viviendas de un total de 657, distribuidas en siete promociones, fueron destinadas a alquiler con opción de compra por un periodo de diez años.

Como ha explicado la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, en cada uno de estos contratos se estableció un precio de venta y un porcentaje de la renta abonada de alquiler que se podría aplicar a la futura compra en función del año en que ésta se llevase a cabo, fijándose una duración máxima de diez años.

El número de viviendas cuyo contrato de diez años finaliza a fecha de 31 de diciembre de 2024 asciende a 46, y posteriormente irán venciendo el resto según la fecha de formalización del contrato. Así pues, casi medio centenar de familias que viven de alquiler pueden comprar sus viviendas. Ante esta situación, De la Cuadra ha señalado que "se hacía necesario establecer un protocolo de actuación que reuniese los criterios, requisitos y normas de actuación para hacer efectiva la opción de compra".

En este sentido, ha subrayado que este protocolo tendrá en cuenta las circunstancias socioeconómicas de los arrendatarios, siempre que cumplan los requisitos para llevar a cabo la opción de compra, y se darán "todas las facilidades posibles" para que obtengan su nuevo contrato "en las condiciones más ventajosas según cada situación".

Por otro lado, ha comentado que con este protocolo "no sólo se concretan una serie de criterios objetivos y homogéneos", sino que además desde Emuvijesa "impulsamos la defensa del patrimonio público, haciendo partícipes de esta responsabilidad a los futuros compradores", además de establecer un sistema de control del cumplimiento de los nuevos contratos que se firmen.

Además de esto, el Consejo de Administración de Emuvijesa ha acordado proceder a la resolución y rescisión de seis contratos de arrendamiento mediante el ejercicio de la acciones legales y judiciales pertinentes, en cumplimiento del Protocolo de actuación e intervención para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal, obligaciones y compromisos contractuales, por parte de inquilinos de viviendas de Emuvijesa, que se aprobó en diciembre de 2021.

Belén de la Cuadra ha explicado que, hasta la fecha se han abierto "alrededor de un centenar de expedientes", que se encuentran en distintas fases de tramitación, de los cuales seis corresponden a casos de "especial gravedad" en cuanto a hechos e incumplimientos de normas se refiere, incluyendo el arrendamiento a terceros o una alta conflictividad vecinal.

En relación a este asunto, la responsable municipal ha señalado que los seis expedientes de resolución de contrato de arrendamiento que se han iniciado son fruto de "muchos meses de trabajo previo" por parte de la Comisión de Seguimiento de este Protocolo de Actuación, en los que "se ha analizado cada situación de forma detallada, tratando de buscar soluciones personalizadas con los propios inquilinos afectados, sin que en ninguno de los casos se haya llegado a algún acuerdo que evitase esta decisión".

Estos expedientes están ahora en su fase de inicio y serán objeto de la tramitación correspondiente.

"No podemos permitir que con la alta demanda de vivienda que tenemos en la ciudad haya inquilinos que incumplen sus contratos, que provocan graves incidentes en el vecindario, que no respetan las normas de convivencia o que simplemente no residan en sus pisos y los arrienden a terceras personas", ha afirmado la delegada municipal.

Es por eso que Emuvijesa, como administración, "tiene el deber de cuidar de su patrimonio e de ir dando respuesta a las familias que esperan su turno en el Registro de Demandantes de Vivienda".