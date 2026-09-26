Patrimonio da luz verde a la rehabilitación de un inmueble catalogado para construir cinco viviendas

Comisión de Patrimonio de Jerez da luz verde a la rehabilitación de un inmueble catalogado para construir cinco viviendas - JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Jerez de la Frontera, presidida por la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha informado favorablemente diferentes actuaciones destinadas a la rehabilitación y puesta en uso de inmuebles, la creación de nuevas viviendas y la implantación de actividades en distintos puntos del centro histórico, además de propuestas de reformas en locales y viviendas de particulares.

Entre las actuaciones de mayor relevancia, la comisión ha dado luz verde a las obras de rehabilitación de un edificio catalogado de la calle Bodegas para destinarlo a cinco viviendas, según se recoge en una nota.

La intervención permitirá recuperar un inmueble que permanece abandonado desde el año 2004 y darle un uso residencial garantizando la conservación y puesta en valor de sus elementos protegidos.

La responsable municipal ha destacado la importancia de este tipo de intervenciones que permiten "recuperar edificios que llevan muchos años cerrados o sin uso y hacer compatible su rehabilitación con la protección de aquellos elementos que forman parte de su valor arquitectónico".

En este sentido, ha señalado que la propuesta de la calle Bodegas "contribuye a seguir incorporando viviendas al centro histórico y ganando nuevos residentes posibilitando, además, la puesta en uso de una finca catalogada".

El edificio se desarrolla en dos plantas, baja y primera y la construcción actual es el resultado de dos etapas históricas diferenciadas.

La primera corresponde al siglo XIX, cuando se levantaron el edificio original y su característico pórtico de fachada, mientras que posteriormente, ya a finales del siglo XX, se llevaron a cabo modificaciones que dieron lugar a su configuración actual.

La propuesta autorizada contempla la rehabilitación integral del conjunto edificatorio y su división horizontal para obtener cinco viviendas.

El proyecto establece como criterios principales la conservación, consolidación, rehabilitación y puesta en valor de todos los elementos protegidos del inmueble tratando de recuperar, en la medida de lo posible, la imagen original de esta arquitectura alterada por las distintas modificaciones realizadas a lo largo del tiempo.

Entre las actuaciones previstas destaca la restauración completa del pórtico principal, conservando su configuración original. Asimismo, los elementos que han sufrido actos vandálicos serán repuestos atendiendo a los materiales, acabados y colores originales.