Gerente de Media Interactiva ve en los inscritos del congreso "ejemplos de superación"

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Media Interactiva, firma que lidera el sector de la tecnología educativa y la transformación digital aplicada a la educación, Sam Brocal, ha señalado que en los inscritos al Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, que se celebra en Sevilla entre los días 18 y 20 de septiembre y también por Internet, ve "ejemplos de superación".

"Todas las personas que participamos en el congreso estamos dando, cada una en nuestro ámbito profesional, ejemplos de superación", asegura en un artículo consultado por Europa Press y escrito con motivo del evento, tras el cual, debido a que "el mundo que viene requiere de transformaciones profundas", espera que haya unos cambios que "tienen que empezar por nosotros mismos".

En el artículo, Brocal narra que hace más de 20 años, como muchos jóvenes de su generación, se fue de casa "con la mochila cargada de ilusiones" en busca de una oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Así pues, estuvo primer en Irlanda y, pasados cinco años, volvió a España con nuevos conocimientos y con "una visión amplia y global" de la tecnología educativa.

"Si no me hubiera marchado, ¿me hubiera decidido a emprender y a innovar, como hice a mi regreso?", es la pregunta que plantea el gerente de Medio Interactiva para argumentar que los viajes, especialmente cuando son largos, se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban ni hacia dónde llevan, y que cuando le propusieron participar en el congreso se acordó de este viaje que cambió su vida.

Así pues, recuerda que Magallanes, al empezar su periplo hace cinco siglos, no pretendía dar la primera vuelta al mundo, sino encontrar una nueva vía hacia las Islas de las Especias. Se dejó la vida y buena parte de su flota en el empeño, pero su compañero Elcano logró completar tres años después la heroicidad por la que han pasado a la historia, la primera circunnavegación de la Tierra.

"La historia de Magallanes y Elcano, narrada por compañeros suyos como Pigafetta, nos inspira aún hoy a la hora de enfrentarnos a las vicisitudes de la vida", apunta Brocal, que ejemplifica estos contratiempos en la pandemia del coronavirus, de manera que ahora, "desde la empresa, la administración, el ámbito académico y desde todos los estratos de la sociedad debemos ser capaces de aportar cada uno lo que mejor sabemos hacer y que puede contribuir a superar esta pandemia".

"Que la recuperación en 'uve' sea posible dependerá en parte de nuestro esfuerzo. De nuestra innovación y de nuestro emprendimiento social", subraya, antes de reseñar que por parte de Media Interactiva lo están haciendo ya, poniendo su esfuerzo y saber hacer en beneficio de la sociedad a través de nuestras líneas de negocio Pedagoo, MeasureUp y Certinet.

"La tecnología puede ser un facilitador que elimine incertidumbres de futuro en la educación en estos momentos especialmente complejos y creemos, sinceramente, que estamos cumpliendo con nuestra obligación", concluye.