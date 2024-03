El 27 Festival de Málaga se despide con una gala que homenajea al cine, a la música y al público

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 27 edición del Festival de Málaga ha terminado en la noche de este sábado con su gala de clausura, celebrada en el Teatro Cervantes de la capital, en la que se han entregado las Biznagas de Oro y de Plata y en la que se ha homenajeado al cine, a la música, a la creación y al público.

Las películas 'Segundo premio' y 'Radical' se han coronado como las grandes triunfadoras del certamen este año, al recibir las biznagas de Oro a la Mejor Película Española e Iberoamericana, respectivamente.

El equipo al completo de 'Segundo premio', cinta basada en la leyenda en torno a cómo se creó uno de los discos más populares de la banda Los Planetas, ha subido al escenario en el culmen de la gala para recoger el galardón.

"La gente que más nos ha inspirado, incluso más que los cineastas, han sido los hacedores de canciones. Los medios de comunicación están copados por la clase política y nadie recuerda quién era ministro de Hacienda cuando se enamoró por primera vez", ha dicho el codirector de la película', Isaki Lacuesta.

Lacuesta incluso se ha animado a cantar guitarra en mano la canción 'Línea 2', de los propios Los Planetas, tras recoger el galardón.

El jurado ha destacado que esta cinta es "muy especial por su ambición formal y estética". "Esta película que cuenta o no la creación de un disco mítico dentro de la música española de Los Planetas transciende esta historia para hablar sobre la creación y la amistad", ha expresado José Luis Rebordinos, miembro del jurado, quien ha apuntado que es un filme "muy granadina, pero también andaluza, española y fundamentalmente universal".

El mexicano Cristopher Zalla, director de 'Radical', cinta que presenta a un maestro que prueba un método radicalmente nuevo para desbloquear la curiosidad, el potencial y el genio de sus alumnos, ha agradecido el reconocimiento a través de un mensaje grabado en vídeo. "Escuché que Málaga es la ciudad más de moda de España y una de las mejores del mundo para vivir, y obviamente es cierto", ha dicho.

La presidenta del jurado de largometrajes, Claudia Piñeiro, ha expresado que este premio a la Mejor Película Iberoamericana es para 'Radical' porque cuenta "una historia urgente, necesaria, que tenía que ser contada, y ellos lo contaron de la mejor manera".

Lacuesta y el corealizador de 'Segundo premio', Pol Rodríguez, también han recibido la Biznaga de Plata a la Mejor dirección por su trabajo conjunto: "Como sabéis, esta no es película sobre Los Planetas, con lo cual agradecemos a Los Planetas", ha bromeado el primero. El ganador al Mejor montaje, Javi Frutos, también por esta cinta, ha acabado sus agradecimientos con un "¡Viva Málaga!".

Celia Rico, directora de 'Los pequeños amores', que aborda la soledad y las relaciones entre una madre y una hija, ha dedicado su Premio Especial del Jurado "a todas las mujeres que históricamente nos han cuidado, a las que nos siguen cuidando, a las que son cuidadas y a todas las que luchan para que los cuidados estén más repartidos y no recaigan siempre sobre las mujeres".

Alex Montoya, director de 'La casa' --Biznaga de Plata Premio del Público--, que presenta a tres hermanos que se reúnen tras la muerte de su progenitor en la casa en la que pasaron los veranos de su infancia, ha dicho que el festival "ha sido muy emocionante y esto es un broche de oro", considerando que "la película gusta porque nos hace sentir parte de una familia. Nos damos cuenta de que no estamos tan solos ni somos tan diferentes como nos quieren hacer creer".

Montoya ha vuelto a salir al escenario a recoger el galardón a Mejor guión, en este caso, acompañado de la guionista Joana M. Ortueta, que se lo ha dedicado a sus padres. El reconocido a Mejor música por la misma cinta, Fernando Velázquez, también se ha acordado de su progenitor.

La realizadora de 'Nina', galardonada con la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado de la Crítica, Andrea Jaurrieta, ha asegurado que el cine es "un refugio" para ella y ha apuntado que "como directora, nos quieren modositas; pero quiero demostrar que podemos hacer todo tipo de cine, así que espero poder hacer muchos proyectos más".

La ganadora en la categoría de Mejor interpretación femenina de reparto, Adriana Ozores por 'Los pequeños amores', ha agradecido la posibilidad de trabajar con "la vulnerabilidad" de María Vázquez, compañera de reparto, y "la sabiduría" de la directora Celia Rico.

En el caso de la Mejor interpretación masculina de reparto para Gabriel Goiti de 'Descansar en paz', ha sido su colega de película e interpretación Joaquín Furriel el que ha recogido el trofeo.

Al recibir Furriel su propio reconocimiento 'ex-aequo' a Mejor actor protagonista, se ha animado incluso a realizar un pequeño baile folclórico, tras lo que ha aludido a la situación política en su país, Argentina: "Lamento que tantos años después volvamos a estar viviendo un tipo de individualismo más tirano que el de los 90".

El otro actor reconocido como mejor intérprete masculino, Luis Zahera, no ha podido estar presente en la gala por motivos laborales, pero sí ha agradecido en un vídeo al director que contara con él; "no suelo encarnar personajes así", y ha dado las gracias al festival y a Málaga "por ese rock and roll que sois".

La actriz Lola Amores ha recogido su galardón a Mejor actriz protagonista por 'La mujer salvaje'. "Mi personaje es una mujer fuerte y pienso en todas las mujeres, también las cubanas, que estamos batallando mucho", ha reflexionado.

El equipo de 'Golán' ha leído las palabras enviadas desde el otro lado del Atlántico del galardonado a Mejor fotografía, Juan Carlos Martínez: "Hacer cine en Colombia no es fácil. ¡Larga vida al cine sin inteligencia artificial!", ha indicado.

La gala ha sido presentada por el actor Julián López y la periodista Elena Sánchez, que han destacado el rol de la ciudad andaluza como capital cultural e incluso se han animado a cantar algunas de las melodías más representativas del cine español.

El músico Alejandro Pelayo les ha acompañado al piano en esa intervención inicial y a lo largo de toda la gala. El cantaor Kiki Morente, el artista St. Pedro y la banda Vetusta Morla también han puesto la animación musical a la gala con sendas interpretaciones en directo.

Previamente, por la alfombra roja han pasado la mayoría de los premiados y también otros actores, como Kerem Bürsin, Manu Baqueiro, Natalia Sánchez, Marc Clotet, Nancho Novo, Goya Toledo, Félix Gómez, el malagueño Canco Rodríguez, Hiba Abouk, Arturo Valls o Unax Ugalde.