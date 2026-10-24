El activista pro Derechos Humanos Rafael Borrego encabeza la lista del Frente Amplio por Málaga al Congreso

Archivo - Imagen de archivo del activista malagueño Rafael Borrego a su llegada a Málaga tras participar en Flotilla Global Sumud. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven activista en defensa de los Derechos Humanos Rafael Borrego ha anunciado este sábado que es la persona elegida para encabezar la lista malagueña del Frente Amplio de cara a las próximas Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, según han informado desde la formación en una nota.

Borrego ha asegurado a través de sus redes sociales que "no son tiempos en los que quedarse en casa viendo como algunos vienen a cargarse hasta lo más básico, a arruinarnos la vida y luego convencernos de que su miseria es culpa de los inmigrantes, las feministas, los sindicatos, los pensionistas o las personas LGTBIQA+".

Además, ha subrayado que es por esta razón por la que ha dado "un paso al frente". "Encabezo la lista del Frente Amplio al Congreso por la provincia de Málaga. Es insoportable ver cómo los ricos se hacen aún más ricos a costa de la mayoría mientras ponen nuestra tierra al servicio de los Trump y los Netanyahu de turno", ha apostillado.

En este sentido, Borrego ha sido tajante al declarar que "no me da la gana, porque ese no es mi país. Pero no se trata solo de evitar que retrocedamos". "No es momento de ser tibios. Se trata de avanzar y seguir conquistando derechos con valentía", ha manifestado.

"Por eso me uno a esta misión y asumo esta tarea. Para dejarme la piel luchando por que tener una vivienda esté al alcance de todo el mundo. Para mejorar la vida de la clase trabajadora a la que pertenezco con orgullo, y para defender los Derechos Humanos frente a todos sus enemigos con todas mis fuerzas, y de corazón, como siempre he hecho hasta ahora. Cuento con vosotras", ha concluido.

Desde IU han destacado que Borrego, abogado laboralista y reconocido por su intenso activismo en defensa de los Derechos Humanos, participó de la Flotilla Global Sumud que pretendía romper el bloqueo al que Israel sometía al pueblo de Gaza, "siendo secuestrado en alta mar, encarcelado y torturado por el gobierno de Netanyahu".

Asimismo, es un firme defensor de los derechos del pueblo saharaui, llegando a mantener una estancia en el campamento de refugiados de Tinduf, y realizó también tareas como observador de la situación vivida recientemente en Ceuta, "siendo linchado y apedreado en un coche junto a la diputada de Ceuta Ya, Julia Ferreras, y la abogada de la ONU, Sofía Cánovas". Además, se declara defensor de los derechos de los animales, algo que lleva a la práctica siendo vegano desde hace más de una década.

Con esta elección, desde el Frente Amplio aseguran presentar a "una persona comprometida con la clase trabajadora, la paz, los derechos y libertades y la solidaridad internacional, y dispuesta a dar la batalla, tanto en la calle con en las instituciones, algo más que necesario para vencer a la ola reaccionaria que quieren imponernos las derechas".

Asimismo, han señalado que "con Borrego, el Frente Amplio está convencido de revalidar el escaño en la provincia Málaga, tal y como prevén las ultimas encuestas".