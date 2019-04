Acusaciones en el caso por la muerte de un migrante en la cárcel de Archidona cuando era CIE piden practicar más pruebas

Publicado 05/04/2019 16:13:58 CET

Las acusaciones personadas en el procedimiento por el fallecimiento de un migrante el 29 de diciembre de 2017 en la cárcel de Archidona (Málaga), cuando era utilizada como centro de internamiento temporal, han solicitado al juzgado que lleva el caso que se practiquen más diligencias de prueba, entre ellas la declaración de nuevos testigos, con el fin de esclarecer los hechos.

Así lo han asegurado fuentes de las acusaciones, quienes han apuntado que estas peticiones se realizaron tras las declaraciones de testigos practicadas el pasado día 14 de febrero, que fueron la del director de las instalaciones en ese momento, dos agentes que custodiaron al joven hasta la habitación, de los que uno no pudo comparecer; y un médico que asistió al fallecido.

Las fuentes han explicado a Europa Press que las nuevas diligencias de prueba solicitadas son que se identifiquen y se llame a declarar a los agentes que estuvieron en la garita de seguridad de uno de los pasillos y que comparezca el policía que no pudo hacerlo la última vez y que fue una de las últimas personas que vio con vida al migrante.

También han pedido que se identifique al cuadro sanitario que trabajó en esos turnos y se cite a los que le asistieron en dos ocasiones, toda vez que el médico que testificó dijo no ser el que le atendió previamente al fallecimiento. No obstante, se ha solicitado que esta declaración se vuelva a producir, porque la vídeoconferencia no se realizó con la calidad suficiente.

Esta causa fue archivada inicialmente, al no ver el juez en ese momento hecho delictivo alguno, considerando que las pruebas practicadas llevaban a que se trató de una muerte "de naturaleza suicida". Pero, las acusaciones, tanto la particular en nombre de la familia del fallecido, como las populares de Andalucía Acoge, IU y Podemos, recurrieron este sobreseimiento.

Entonces, la Audiencia malagueña ordenó reabrir el caso para realizar en la investigación las diligencias necesarias para "aclarar todas las circunstancias que rodearon a la muerte" del hombre y determinar si este presentaba o se le apreció "inestabilidad emocional por ansiedad o tensión nerviosa reveladoras de posible riesgo de autolisis".

Las fuentes han apuntado que previamente a las comparecencias del día 14 de febrero se había solicitado la declaración de un grupo de internos que están localizados y que fueron testigos de lo ocurrido durante todo el día y de otros que estaban en el pasillo, "donde pasaron la noche". Han indicado que el juez no se ha pronunciado aún sobre la admisión o no de estas peticiones ni las anteriores.