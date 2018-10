Adelante Andalucía asegura que si es "hegemónica en Málaga" lo será en Andalucía y "esa batalla es crucial"

Publicado 21/09/2018 19:15:46 CET

Teresa Rodríguez defiende que la provincia "es una apuesta a largo plazo y no solo simplemente electoral"

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores de Podemos-A, Teresa Rodríguez, y de IULV-CA Andalucía, Antonio Maíllo, han defendido la importancia de Málaga, añadiendo que es una provincia "crucial", donde se dará "una batalla" y será el lugar donde habrá una "disputa importante para ver si definitivamente conseguimos que la alternativa al 'susanismo' no sea la derecha, el cambio a peor". "Si Adelante Andalucía es hegemónica en Málaga lo será en Andalucía y esa batalla es crucial", ha dicho Maíllo.

"Adelante Andalucía gana las elecciones si es primera fuerza en Málaga", ha recalcado Maíllo, que junto con Rodríguez ha participado en un acto en la capital malagueña, en el que también ha defendido que el hecho de que la coordinadora de Podemos Andalucía sea primera de la lista por la provincia "dice mucho" y ha incidido en que "es un mensaje muy potente para ganarle a una derecha que tiene que dejar de ser hegemónica en la provincia y también como símbolo de una unas políticas de derechas que tienen que dejar de ser hegemónicas en Andalucía".

El coordinador de IULV-CA ha señalado que el proceso de "hegemonización del PP en Málaga ha tenido una época histórica pero ese modelo y periodo se ha agotado", insistiendo en que Rodríguez "vaya por Málaga parte de una convicción: el protagonismo de Málaga en el nuevo modelo económico y productivo para la región".

Por otro lado, también Maíllo ha explicado que Adelante Andalucía "tiene un proyecto de gobierno, una propuesta y un modelo" para la región" y ha incidido en que quieren confeccionarlo "con muchísima gente".

Tanto Maíllo como Rodríguez han destacado que Málaga es "crucial". Es más, el coordinador de IULV-CA ha defendido que, desde esa importancia, se están llevando a cabo esta jornada "para interpelar a la sociedad malagueña en la necesidad de que nos arremanguemos todos", añadiendo que están percibiendo que "están ilusionados con este espacio que disputa al PSOE la hegemonía en Andalucía, porque la región tiene hambre de cambio y creo que este es un instrumento formidable desde la unidad para construir ese cambio".

Por su parte, Rodríguez ha defendido que la provincia también se ha caracterizado en los últimos tiempos "por una enorme capacidad de plantear alternativas y de dar batalla en unos tiempos que han sido de diez años de derrota".

Ha valorado que Málaga tiene "un peso especial" en la "batalla contra la mayoría social de los últimos diez años" y ha agregado que va a ser "referente" en la campaña electoral: "Es importante también apuntar a una Andalucía que es multipolar, que no tiene un solo centro, que apuesta por la cohesión territorial y que cumple con el compromiso del Estatuto de Autonomía de una cohesión social y territorial", donde un sitio como Málaga "tienen su lugar y su peso".

"NO QUEREMOS QUE LAS DERECHAS SE QUEDEN CON ESTA PROVINCIA"

La coordinadora de Podemos Andalucía ha vuelto a decir que ya ha explicado "con mucha nitidez y claridad" por qué se presenta por Málaga, insistiendo en que "no queremos que las derechas se queden con esta provincia".

Asimismo, ha continuado, que es "curioso", que cuando un candidato a la presidencia de la Junta "se presenta por Sevilla nadie se pregunta por qué, y, sin embargo, sino es por Sevilla y es por otra provincia si hay esa pregunta".

"Málaga es una provincia con el suficiente peso como para tener en su seno candidatos a la Presidencia de la Junta y, en este caso, no nos suponía, en ningún caso una contradicción".

Ha agregado, tras preguntas de los periodistas, que se presenta "con absoluta honestidad" como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, reiterando que se presenta "desde esta provincia porque va a ser crucial en campaña y crucial para transitar hacia ese modelo que tiene varios polos de representación publica, que no es solo Sevilla, es más que eso".

Preguntada, en concreto, si no habría sido mejor poner un candidato que conozca el día a día de la provincia, Rodríguez ha señalado que los resultados en Málaga "van a ser buenos" y "vamos a tener como hasta ahora diputados de la provincia de Málaga que han hecho trabajo espectacular", añadiendo que en la candidatura actual también "va a estar ese peso específico provincial y esa vinculación a la provincia".

De igual modo, ha dejado claro que "esto también es un símbolo y gesto con esta provincia, no es ir por aquí para ir a las elecciones y no nos vemos hasta las siguientes, que ya veremos por qué provincia vamos", reiterando que "nosotros creemos que esta provincia tiene que compartir con el resto de la comunidad su capacidad de ser un tractor de desarrollo para la economía del conjunto de la comunidad". "Es una apuesta a largo plazo y no solo simplemente electoral", ha dicho.

PROPUESTAS PARA MÁLAGA

Sobre las propuestas para Málaga ha citado las que tienen que ver con el modelo productivo, ya que "no podemos depender en ninguna provincia del monocultivo de ningún sector productivo"; abogando por diversificar la economía malagueña.

Diversificar el turismo, dar prioridad a la agricultura y potenciar el transporte de cercanías, para tener "el puerto no infrautilizado como hasta ahora", son otras propuestas.

Por otro lado, ha sido cuestionada por el futuro hotel del puerto, en el dique de Levante, y ha reiterado que quizá "existen otras prioridades en la planificación turística de la ciudad", indicando que "no podemos seguir insistiendo en el modelo turístico especulativo, que apuesta por las grandes obras, que no piensa hacia un modelo turístico que se repartan mejor las rentas".

De igual modo, ha dicho que "corremos riesgo de poner en riesgo ese patrimonio público, que es el paisajístico del puerto de Málaga", apostando por "la doble convivencia del turismo y tráfico de mercancías, que hagan diversificar economía malagueña y el turismo".

Sobre el metro y la línea al Hospital Civil, ha señalado que un metro en superficie "puede ser sostenible con el transcurso de la vida". Eso sí, ha dicho que es "fundamental y necesario" que "esa obra que lleva 15 años bloqueando el tránsito de esta ciudad termine de resolverse y, por tanto, llegar a un acuerdo con el mayor consenso posible" como es a través de una mesa de movilidad para solucionar el conflicto".