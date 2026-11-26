La cabeza de lista en las elecciones del 29N para el Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez, en un acto en la universidad de Málaga - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista en las elecciones del 29N para el Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez, ha estado este viernes con estudiantes de la Universidad de Málaga donde ha defendido una "universidad pública, que no seleccione al alumnado por el dinero que tiene su familia y luego hay aspectos como que si le exigimos el B2 en idiomas al alumnado, tendremos que garantizar que la formación y el examen sean gratuitos".

En lo referente al personal educativo ha dicho que "queremos acabar con la precariedad de las plantillas docentes universitarias y con la expansión de universidades privadas que aquí en Málaga está saliendo como setas, mientras se asfixia económicamente a las públicas".

Para ello, varias de las medidas del programa de Adelante Andalucía "están pensadas para garantizar, además la investigación", ha dicho.

"Es exigible un suelo del 2% del PIB para las universidades públicas y un 3% para investigación desarrollo e innovación (I+D+i), también contemplamos un plan estatal de infraestructuras universitarias, más plazas públicas y más residencias para estudiantes a un precio normal, que sea asumible por cualquier familia", ha concluido.