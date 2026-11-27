El candidato en la lista de Adelante Andalucía Málaga para las elecciones del próximo 29N, Jesús Acosta, atendiendo a los medios. - ADELANTE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato en la lista de Adelante Andalucía Málaga para las elecciones del próximo 29N, Jesús Acosta, ha hecho un llamamiento a la "participación masiva" para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, y ha repasado lo acontecido durante la campaña electoral por parte de su formación. En este contexto, ha puesto en valor que Adelante Andalucía ha impulsado una campaña "sin dinero pero con ilusión, trabajo y muy rica en trabajo militante".

En una atención a los medios en el mercadillo de La Cala del Moral (Rincón de la Victoria, Málaga) en el último día de campaña electoral, Acosta ha defendido que su formación ha demostrado la capacidad de organización de Andalucía. "Cientos y cientos de personas que después de trabajar, después de clase, en sus días libres, cogiendo vacaciones y con sus responsabilidades de cuidado han salido a las calles a repartir octavillas, a montar mesas informativas, a pegar carteles y escuchar a los barrios", ha rememorado, recalcando que "no somos políticos profesionales, somos currantes".

A su juicio, "hemos hecho una campaña prácticamente sin dinero pero con muchísima ilusión, muchísimo trabajo y muy rica en trabajo militante. Hoy se acaba la campaña y volveremos a nuestros puestos de trabajo, obligaciones y la vida de siempre. Independientemente de lo que pase el domingo, hay que dar las gracias a esta gente que ha sacado tiempo de dónde no lo tenía durante estas semanas. Sin ellas, no habría sido posible nada", ha valorado el candidato.

Asimismo, Acosta ha afirmado que de cara a este 29N, le gustaría que el domingo la gente "fuese a votar con ilusión". "Que se levante por la mañana y piense en la Andalucía en la que quiere vivir, en la que quiere que crezcan sus hijos, en la tierra en la que muchos queremos quedarnos a vivir y a trabajar", ha defendido.

"Hemos trabajado con un sueño: llevar la voz de Andalucía al Congreso de los Diputados y nos emociona muchísimo esa posibilidad", ha incidido el portavoz de la Asamblea de Alhaurín de la Torre y candidato a diputado.

No obstante, Acosta ha animado a que el máximo de gente posible vaya a las urnas el domingo para que "cada persona pueda sentirse parte del futuro de esta tierra, porque ese futuro pertenece a toda la gente de Andalucía". "Es un momento irrepetible", ha aseverado.

"Durante décadas hemos convivido con problemas de precariedad laboral, de acceso a la vivienda, falta de infraestructuras que sigen pendientes de resolver y un largo etcétera. Por eso es tan importante que el domingo la gente participe, que nadie renuncie a su derecho al voto, que elija qué Andalucía quiere construir y qué prioridades quiere que estén presentes en el Congreso", ha remarcado.