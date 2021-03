Adelante pide a Diputación de Málaga sumarse a VioPet, programa de apoyo a mascotas de víctimas de violencia de género

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Málaga solicitará a la Diputación que se adhiera al programa VioPet, una iniciativa que ayuda de forma gratuita a la acogida temporal o definitiva de los animales de víctimas de violencia, creado en marzo de 2020 por el Observatorio de Violencia hacia los Animales y coordinado conjuntamente con la Dirección General de los Derechos de los Animales.

Este programa funciona gracias a una red de hogares voluntarios a los que los animales se trasladan hasta que la situación de la víctima se estabiliza. Ahora mismo hay unos 800 distribuidos por todo el territorio español.

Los datos estadísticos recogen que el 30 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género tienen animales de compañía, el 86 por ciento de estas mujeres refieren maltrato hacia su animal y el 59 por ciento retrasa la salida de su domicilio por no encontrar alojamiento para su mascota.

Adelante lleva esta moción a la Diputación para defender "los derechos de los animales y las mujeres víctimas de violencia machista", recordando que el Ministerio de Igualdad y la Dirección General de los Derechos de los Animales han colaborado "para que las mujeres que tienen mascotas y se encuentran en situación de violencia de género puedan acogerse al Proyecto VioPet y así, facilitarles ayuda ante su situación".

Los recursos de atención, lamentan desde la confluencia, "no admiten a dichos animales, lo que contribuye a que un porcentaje amplio de estas mujeres no den el paso de denunciar y abandonar la vivienda que comparten con el agresor, básicamente porque no quieren dejar a su perro o a su gato con el agresor".

Gracias a VioPet, añaden, estos animales son alojados en casas de acogida: "Atienden a una media de tres casos al día y cuenta con una red de más de 500 casas de acogida en todo el territorio del Estado". "Este proyecto facilita que estas mujeres que no quieren dejar a sus animales atrás puedan abandonar la vivienda que comparten con el agresor", inciden.

DIFUNDIR EL PROGRAMA

Por todo ello, la moción de Adelante, consultada por Europa Press, reclama a la Diputación que promueva y difunda en redes sociales y en los medios de comunicación el programa VioPet "como recurso asistencial necesario promoviendo además la red de acogida de animales de mujeres víctimas de violencia, informando del procedimiento, los requisitos y las obligaciones y deberes para que cualquier persona pueda formar parte de esta red y acoger a estos animales durante el tiempo que la mujer lo necesite".

También solicitan que incluya el Programa VioPet en los protocolos de actuación del área de Servicios Sociales, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial, para la atención de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que tengan mascotas, "teniéndose en cuenta como indicador de violencia el maltrato animal". Además de que se difunda dicho programa entre asociaciones de mujeres que trabajan con la violencia de género así como en las asociaciones animalista de la provincia para promover esa red de acogida de las mascotas.

Otra solicitud es reforzar la formación de la policía local en violencia machista a través del ISEL, incluyendo el Programa VioPet en los protocolos de actuación ante la atención de aquellas mujeres víctimas de violencia de género que tengan mascotas. Y que haya jornadas de formación para cargos públicos y personal técnico de las entidades locales sobre VioPet.

Promover desde la Diputación jornadas de concienciación dirigidas a la ciudadanía en general sobre animales de compañía y violencia machista e instar al Consejo de Gobierno andaluz a que en los recursos públicos de los centros de acogida de protección a las víctimas de violencia se contemple incluir a los animales de compañía como medida generalizada son otras de las peticiones que lleva Adelante a la próxima Comisión de Asuntos de Ciudadanía.