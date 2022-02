Administraciones y expertos defienden en Transfiere en Málaga la innovación como elemento transformador de la sociedad

MÁLAGA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales y expertos han defendido el potencial de la innovación como elemento transformador de la sociedad en el transcurso del primer día de la undécima edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que asume la dirección ejecutiva del evento.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el subsecretario de Ciencia e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Pablo Martín; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el presidente del Comité Organizador de Foro Transfiere, Felipe Romera; el presidente de CRUE Universidades Españolas y vicepresidente del Comité Organizador de Transfiere, José Carlos Gómez-Villamandos, y el director de Territorio Sur de Telefónica, Joaquín Segovia, han participado en la inauguración.

En su intervención, Moreno ha dicho que las cifras "hacen de este evento el epicentro del talento innovador durante estas dos jornadas" y ha señalado que Transfiere "recupera toda su dimensión en este tiempo pos-pandemia reuniendo estos días a más de 600 empresas, entidades y administraciones públicas, profesionales de 45 países y más de 370 expertos en torno a la transferencia de conocimiento".

Por su parte, el alcalde ha destacado "un programa de primer nivel que pondrá el foco en las oportunidades que ofrecen los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para proyectos I+D+I, de transformación digital o de transición ecológica", y ha recalcado "la necesidad de aplicar de manera eficiente estas herramientas de financiación para conseguir un efecto verdaderamente transformador en la sociedad".

En esta línea, Pablo Martín ha recordado que "el foro ha ido evolucionando hasta convertirse en un referente del I+D+I en Europa y avanza además en la vertebración del ecosistema de innovación nacional con la participación cada vez mayor de comunidades autónomas".

Así, Transfiere aglutina en esta edición a representantes de 12 regiones que podrán poner en común sus proyectos en torno al Plan de Recuperación, así como sobre la gestión de fondos para la ciencia y la innovación a través de las administraciones territoriales.

El presidente de la Diputación ha incidido en que se trata de una "cita obligada para instituciones, empresas y profesionales del sector, muchos de los cuales han encontrado en nuestra provincia un lugar perfecto para trabajar, para vivir y para invertir. Un éxito de nuestro territorio que no habría sido posible sin la colaboración público-privada y por el que seguimos trabajando".

Por otro lado, Gómez-Villamandos ha destacado el papel transformador de las universidades "que aportan el 72% de la investigación de calidad" y se ha referido a Transfiere como "punto ineludible de encuentro de los distintos agentes de la innovación".

"En España contamos con todas las piezas del puzle para construir una sociedad basada en el conocimiento, y foros como este nos permiten trabajar para unir todo este engranaje e impulsar así nuestros principales ejes económicos", ha señalado. En este sentido, cabe recordar que el foro reúne a 70 universidades y más de 400 grupos de investigación este año.

Además, Joaquín Segovia ha reseñado que "Telefónica ha estado desde la primera edición apoyando a Transfiere", al tiempo que ha incidido en que "el especial momento de transformación digital hace más necesario que nunca organizar encuentros como este".

PROGRAMA

El presidente del Comité Organizador ha dicho que el programa tiene "un equilibrio entre los tres actores de la innovación, como son administración pública, empresa y universidad" y ha adelantado que se incorporan nuevos espacios para respaldar el impulso inversor en innovación y la transferencia de conocimiento "como elementos clave para el desarrollo de los territorios con la participación de 40 fondos de inversión".

Como nuevos espacios están Boosting Zone impulsada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Drivind Innovation Area de la Junta de Andalucía.

Además se ha presentado la candidatura de Málaga a la Expo Internacional 2027 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible', que contará con un espacio en Transfiere. Ana Esmeralda Martínez, directora general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha dicho que "por su temática llega en un momento muy pertinente, en el que tenemos que reflexionar sobre desafíos de nuestra sociedad como el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente".

El foro ha contado con diversas mesas sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España Puede', específicamente para proyectos I+D+I, de transformación digital y de transición ecológica, que continuarán este jueves para abordar el impulso de la igualdad de género dentro de los ecosistemas científicos e innovadores. Además, representantes de diferentes comunidades han participado en el panel sobre la gestión de los fondos europeos por parte de las administraciones territoriales.

También se ha abordado la financiación en cascada como mecanismo innovador para la transformación digital o el caso de iniciativas de financiación pública para el impulso de la I+D+i en Andalucía, que ha contado con representantes del Gobierno andaluz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y de institutos y universidades de la región.

Otra mesa ha tratado la financiación privada de proyectos de I+D a través de casos de éxito de alto impacto social. Además de las oportunidades de financiación, el papel de los clústeres ha sido también protagonista del programa, sobre todo su papel como agentes clave en una Europa verde, digital y resiliente en un panel con el presidente de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres, Antonio Novo, y representantes de la Comisión Europea, la Alianza de Clusters Europeos, Asociación Europea de Agencias de Desarrollo y Business Upper Austria.

Transfiere incide este año en la internacionalización de contenidos y ha presentado casos de éxito de parques científicos, como el de Linköping (Suecia), así como representantes de parques científicos de Kenia o Ecuador. El panel temático ha contado con la participación de la International Association of Sciene Parks and Areas of Innovation (IASP), una red de asociados que aglutina a 77 países. También se han abordado temas relacionados con el medio ambiente como las soluciones tecnológicas innovadoras frente a la escasez de agua.

De forma paralela, este pasado martes se entregaron los galardones del VII Premio de Periodismo 'Foro Transfiere'. El ganador en categoría escrita ha sido 'El milagro de los peces del desierto', de Francisco Javier Carrión Molina, publicado en El Independiente, y se dio una mención a 'En las entrañas de un laboratorio de bioseguridad donde se probaron vacunas anticovid', de Jesús Méndez González, publicado en Agencia SINC.

En el apartado audiovisual el galardón ha recaído en 'Diagnóstico: nuevas tecnologías', de Benjamín López Hernández, emitido en Castilla y León Televisión; y 'Ciencia fácil: detrás de las palabras' de Diego Ortega Alonso y Arturo Martínez, publicado en PDICIENCIA tuvo una mención especial.

En la categoría de trabajos radiofónicos se dio el premio a 'Vacunas', de Mar Abad, emitido en El Extraordinario. '¿Preparados para el autoconsumo energético?' de Josefina Maestre Zango para el programa Reserva Natural, emitido en Radio 5 de RTVE ha obtenido una mención en este ámbito.

Transfiere continuará este jueves y el programa de la segunda jornada albergará, entre otras actividades, la 'V Jornada de Comunicación Científica Foro Transfiere: comunicar la ciencia, la tecnología y la innovación'.