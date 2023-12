Agencia Pública para Gestión de Casa Natal Picasso de Málaga cierra 2023 con 300 acciones y muestras en sus tres centros

MÁLAGA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales de Málaga, conformada por el Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou, ha culminado 2023 con 227 actividades culturales, que han abarcado acciones artísticas y educativas; 47 eventos externos con empresas y entidades; y 28 exposiciones; todo ello en esos tres centros.

Estas cifras "subrayan el impacto de la entidad municipal, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, en la escena cultural de la capital malagueña", han asegurado a través de un comunicado.

Asimismo, la entidad municipal ha registrado un total de 7.588 movimientos de obras, tanto en las exhibiciones propias como en los préstamos a otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.

En relación con el Museo Casa Natal Picasso, 2023 ha sido un año "excepcional" por el 50 aniversario del fallecimiento del artista conmemorado a nivel nacional e internacional y en el que el centro ha participado con la organización de 26 actividades, que suman un total de 134 sesiones.

Se han celebrado diez eventos externos y se han organizado diferentes exposiciones temporales e instalaciones. A todo ello hay que agregar las colaboraciones que la Casa Natal ha mantenido con instituciones y entidades privadas durante la Celebración Picasso 1973-2023.

En total, el museo ha prestado 684 obras para 20 exposiciones en lugares como La Coruña, Madrid, Italia (Roma y Sarzana), Varsovia o París y ha participado en conferencias por distintas ciudades del mundo, como Rabat, Marsella, Santander, París y Córdoba (Argentina).

La exposición más destacada del Año Picasso ha sido 'Las edades de Pablo', del 21 de junio al 1 de octubre; seguida por 'La imagen de Picasso', que permanecerá hasta el 3 de marzo. Precediendo a ambas, la Celebración Picasso 1973-2023 arrancó en la Casa Natal en octubre de 2022 con 'El último rostro y la afonía del Minotauro' del artista mallorquín Bernardí Roig.

Otras muestras e instalaciones notables del Museo Casa Natal Picasso han sido 'Los frutos de las manos', de Paloma de la Cruz y Eladio Aguilera, cuyo proyecto fue premiado en el programa 'Vasos Comunicantes' patrocinado por DKV; la muestra de trabajos de los participantes en el programa de Arteterapia 'Picasso. Ventana Abierta'; y 'El pacto visible. Colección Evelyn Botella', exposición organizada por la Agencia Pública y que se pudo contemplar durante el mes de octubre en las salas expositivas de La Coracha.

Entre las actividades desarrolladas se incluyen los talleres 'Picasso en familia', los talleres 'Dibujando en la Casa de Picasso', la presentación del libro 'Picasso' (1928) de André Level, el seminario 'Arte en la Biblioteca' impartido por Luis Puelles y la charla sobre la exposición 'Las Edades de Pablo' con visita guiada a cargo del comisario Mario V. Montañez. También se llevó a cabo la proyección del documental 'El Jardín Circunflexe' seguido de un diálogo con Xavier Vilató.

Han destacado eventos específicos como el XXXVI Octubre Picassiano, que incluyó un concierto de Hot Swing Trio y la primera adaptación para la escena del texto de Picasso 'El entierro del Conde de Orgaz'. También se ofrecieron conferencias como 'Objetivo Picasso: La Picassofobia en el tardofranquismo' por Nadia Hernández Henche, 'Un extranjero llamado Picasso' por Annie Cohen-Solal, y 'En el nombre de la madre: María Picasso López (1855-1938)' por Pablo Salazar Jiménez.

En el ámbito académico y de investigación, el Centro de Documentación del Museo Casa Natal Picasso ha mantenido un papel muy activo, han indicado, al proporcionar recursos a empresas privadas, instituciones y particulares de diversas partes del mundo, desde Málaga hasta Austin (Texas, EEUU), Australia, Panamá, Córdoba (Argentina), Sao Paulo (Brasil), entre otros.

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO

En la Colección del Museo Ruso se han podido contemplar hasta 12 exposiciones durante 2023. Entre estas se encuentran la intervención de Guillermo Mora 'Despintando rojo', las instalaciones 'Shadow dancers' de Bernardí Roig y 'Pensando en bucle' de Boris Groys, la muestra fotográfica 'Miradas cruzadas', la exposición 'Picasso. La Suite de los saltimbanquis' y la muestra 'Kandinsky, Chagall y Poliakoff. Páginas de vanguardia en la revista XXe Siècle'. A ellas se suman los trabajos artísticos creados en el programa 'Npsicoartes'.

Las exposiciones más relevantes de la primera mitad de 2023 fueron 'Sputnik. La odisea del Soyuz 2', 'Arte ruso, una mirada inglesa, de la recientemente fallecida Jenny Green; 'Ausentes', de José Manuel Ballester, y la instalación 'For Sale' de Ilya y Emilia Kavakov. Asimismo, hay que destacar 'Picasso dibujante de palabras'.

En julio se inauguró 'Más allá de su tiempo. La aventura de un coleccionista', una exposición que actualmente ocupa prácticamente la totalidad del espacio expositivo de la Colección del Museo Ruso. Esta muestra presenta varios centenares de piezas resultado de la pasión coleccionista de José María Castañé.

Se han llevado a cabo 44 actividades, como los 'Sábados en familia' y los vacacionales de Navidad, Semana Blanca y verano. También encuentros como 'La palabra da la nota', ciclos de cine, como el relacionado con la exposición 'Sptunik', y proyección de documentales como 'Even hell has its heroes', en colaboración con Moments Festival. Además, se realizaron presentaciones de libros y encuentros con autores.

Tampoco han faltado conciertos de música, performances o la celebración del Open Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Málaga', que contó con un programa cultural paralelo en el que participaron el comunicador Leontxo García y el gran maestro internacional de ajedrez Joël Lautier.

La Fundación de Amigos del Museo Ruso (FAMER) también ha desempeñado un papel significativo en la actividad del centro, organizando un total de 87 iniciativas. Entre ellas, se incluyen clases de pintura y plastilina, lecciones de ruso, un laboratorio creativo para niños, conferencias dentro del ciclo 'Café con Arte', los 'Encuentros con Amigos' y clases de ajedrez.

Destacan además el almuerzo solidario para sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad de Menkes y el concierto benéfico ofrecido por el célebre pianista Grigory Sokolov. Además, se han celebrado este año 19 eventos externos.

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

El Centre Pompidou Málaga ha albergado ocho exposiciones. En los primeros meses del año, los visitantes pudieron contemplar la evolución creativa de Lucio Fontana entre 1947 y 1965, seguida en los meses estivales por la muestra que destacaba la maestría en el arte textil de la artista norteamericana afincada en París, Sheila Hicks. Actualmente, se encuentra en exposición la vanguardia del diseño de Ettore Sottsass, abierta hasta el 25 de febrero.

Hasta el 5 de octubre, se mantuvo en exhibición la semipermanente 'Un tiempo propio. Liberarse de las ataduras de lo cotidiano', cediendo posteriormente el espacio a 'Place-ness. Habitar un lugar', que permanecerá hasta marzo de 2025.

Otras propuestas artísticas que han pasado o permanecen en el Pompidou en 2023 son la instalación de Guillermo Mora 'Sí pero no', en colaboración con MAF-Málaga de Festival; la instalación 'El laberinto de luz y la cabeza del Minotauro' de Bernardí Roig, y 'Los frutos de las manos' de Paloma de la Cruz y Eladio Aguilera con el patrocinio de DKV Arteria. También la séptima edición de Hors Pistes, el festival dedicado a la imagen que se llevó a cabo de junio a septiembre.

El Pompidou ha sumado 70 acciones propias, además de 18 eventos externos. Entre estas propuestas, destacan acciones como el taller de danza y el estreno de 'El primer círculo' de Gero Domínguez & Cía. Además, se llevaron a cabo diversas iniciativas para potenciar la creatividad, como el taller fotográfico 'Un tiempo propio' y 'Laboratorio de arte y vida'.