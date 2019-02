Salud garantiza una partida en el presupuesto de 2019 para construir el tercer hospital de Málaga

Actualizado 27/02/2019 12:48:13 CET

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha expresado el compromiso "firme y sin contemplaciones" de la Junta de Andalucía con la construcción del tercer hospital en Málaga, para lo cual "vamos a incluir una partida en los presupuesto de 2019", ha destacado, al tiempo que ha criticado que "no hubiera ninguna consignación" para este proyecto en las cuentas de 2018.

En comisión parlamentaria, Aguirre ha señalado que "la voluntad política de un gobierno se refleja en los presupuestos de la Junta", que, incide, "no recogían nada para este asunto en 2018", toda vez que ha lamentado que el gobierno socialista "no dejará hechos los de 2019 porque no les interesaba dejarlos aprobados y hubiera sido un detalle aprobarlos con una partida para este hospital".

En este sentido, ha abundado en que "la voluntad es incluir en el presupuesto de 2019 la partida necesaria para contratar los estudios previos y la licitación del proyecto", con el objetivo de "tener iniciada la obra en 2020". Así, añade que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "está estudiando la mejor ubicación" y una vez que esto esté terminado "se anunciará públicamente y empezaremos la licitación del proyecto de obra".

Al respecto, Aguirre ha lamentado que "se ha vendido mucho humo sobre este tema" y ha subrayado que el nuevo gobierno "quiere que sea una realidad" y que "vayamos todos de la mano porque es una necesidad".

Así, Aguirre pide que se aprueben los presupuestos "a la mayor brevedad para poder tener el dinero para la licitación", y "dar una solución definitiva a la situación hospitalaria, al déficit de camas, de las urgencias, a la obsolescencia de las infraestructuras y a la escasez en al innovación tecnológica", al tiempo que ha asegurado que "en el plazo de seis años se compromete a que, al menos, esté empezando a funcionar".

El consejero de Salud ha querido agradecer la labor del grupo de expertos "por su alto grado de diálogo y consenso", con los que el gerente del SAS, Miguel Moreno "se reunió el pasado 15 de febrero para conocer de primera mano los aspectos relevantes de este proyecto", y ha manifestado que asumen el plan funcional "porque no está hecho con un cariz político sino para ser eficiente a la hora de la gestión de los recursos públicos".

Por su parte, el diputado socialista José Luis Ruiz Espejo ha destacado que "pocos proyectos concitan el apoyo institucional y social como el del tercer hospital", al tiempo que ha asegurado que tiene que ser la Diputación de Málaga "la primera institución que dé el siguiente paso para ceder de forma definitiva los terrenos anexos al Hospital Civil y la consejería pueda iniciar la licitación de la redacción del proyecto".

"Queremos saber si ha tenido el Gobierno andaluz algún encuentro con la Diputación Provincial para abordar la financiación de la institución provincial al nuevo hospital de Málaga tal y como se comprometió el actual consejero de Presidencia cuando era presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y qué calendario contempla el Gobierno regional con respecto al nuevo hospital de Málaga", ha dicho Ruiz Espejo.