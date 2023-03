Ahumada (IU) reclama en Málaga "justicia social" y aumento de salarios para los trabajadores de la automoción

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Málaga, Guzmán Ahumada, ha mostrado este sábado su apoyo a los trabajadores de la automoción que han salido a la calle a reclamar que "o hay salario o habrá conflicto" en su denuncia por sus derechos laborales "frente a los beneficios de la patronal".

Además, ha exigido a esa patronal que "también conjugue la palabra corresponsabilidad, no puede ser que el alza de precios la estén costeando los trabajadores, empobreciéndose mientras las grandes empresas obtienen beneficios históricos. Las empresas deben ser corresponsables y atender a la justicia social, y es que cuando los beneficios aumentan, cuando el coste de vida aumenta, por justicia tienen que aumentar los salarios".

Para Ahumada, los trabajadores de la automoción "están pidiendo algo justo" y el que ha tomado la patronal "no es el camino", por lo que "si las empresas ahora no son corresponsables porque no les viene bien, será la lucha la que les haga serlo", ha señalado en una atención a medios durante la manifestación convocada por CCOO y UGT que ha recorrido este sábado las calles de Málaga, donde también han participado la coordinadora de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, y el portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, entre otros.

Por su parte, el secretario general de Industria de CCOO Málaga, Andrés Gato, ha alertado de que "el balón sigue estando en el tejado de la patronal. Si la patronal quiere, acabamos el conflicto rápidamente, si la patronal se encabezona en mantener propuestas económicas que alejan la subida salarial de lo que los trabajadores necesitan para poder mantener el poder de compra, el conflicto se agrandará y finalizará con un choque de trenes que nadie desea. O hay salario o habrá conflicto", ha incidido.

Gato considera que la presencia en Málaga de los trabajadores del motor "es un aviso de lo que puede suceder si este conflicto no tiene solución. Trabajadores, trabajadoras y sindicato apostamos por una solución pactada y negociada en la que el poder adquisitivo de las personas se sitúe siempre como elemento fundamental", ha recordado.