El alcalde de Málaga anuncia un plan "intenso" de baldeo en Málaga tras la calima y la lluvia

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Limpieza de Málaga SAM (Limasam), ha activado un plan extraordinario de baldeo con el refuerzo de los equipos de limpieza con el objetivo de paliar los efectos que ha provocado la unión de calima junto con las precipitaciones de lluvias de estos últimos días.

En concreto, se actuará prioritariamente en el acerado. Además, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, este refuerzo se une al que se viene desarrollando desde el pasado miércoles en que se están intensificando estas actuaciones.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este viernes que ha pedido un plan "intenso" de baldeo debido a la calima y la lluvia, que está afectando a la ciudad.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, se ha referido a que ha pedido "porque lo he visto y, si me permite, lo he sufrido, cómo la gente se resbala", un plan de baldeo. "Es evidente que hay que coordinarlo con el hecho de que la lluvia sea ya limpia, si no sirve de poco", por lo que "en la medida que parece que la lluvia tiene menos barro es el momento de ir haciéndolo".

Asimismo, De la Torre ha dicho que, mientras no se ejecute, "mi consejo es no caminar, caminar por la calzada si el tráfico lo permite". "Las aceras, sea cual sea el tipo de aceras agarra menos que la propia calzada", ha dicho, al tiempo que ha agregado que también "aunque sufra un poco el comercio no salir, salvo que sea estrictamente necesario, con un cuidado exquisito y con un calzado que agarre lo más posible" para evitar resbalar.

PLAN

En cuanto al plan extraordinario de baldeo, el Ayuntamiento ha explicado que en la tarde de este viernes se reforzará el servicio de baldeo con 15 equipos extraordinarios que se suman a los 92 habituales, alcanzando un total de 107 equipos destinados a estas tareas. Para las jornadas del sábado y del domingo se tiene previsto 66 equipos extraordinarios cada día, sumándose a los 15 y 13 que habitualmente trabajan estos dos días.

Para las actuaciones de baldeo e hidrolimpieza se van a utilizar dotaciones de equipos con cisternas, así como hidrolimpiadores y minihidros.

El total de jornadas de trabajadores para este plan extraordinario es de 427, de las cuales 221 corresponden a ampliaciones, de forma que supone duplicar las jornadas habituales.

Estos trabajos de refuerzo continuarán a principios de la semana que viene. Todo ello sujeto a las previsiones dadas por Aemet, así como la evolución de los trabajos que se están realizando.

La empresa Limasam está haciendo también un seguimiento de la evolución del estado del litoral, ya que se prevé que en los próximos días los ríos y arroyos del municipio puedan arrojar al litoral grandes volúmenes de restos. Así, conforme a esa evolución, se irá actuando al respecto, han precisado.