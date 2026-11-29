El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales del 29N y expresa su confianza en que haya una gran participación "por el bien de todos los españoles". - PP MÁLAGA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ejercido este domingo su derecho al voto y ha expresado su confianza en que haya una gran participación durante la jornada "por el bien de todos los españoles".

Como en otras ocasiones, el regidor ha acudido muy temprano a depositar su voto en la urna del colegio electoral que le corresponde, en su caso, en el Centro Cultural La Malagueta.

"He ejercido el derecho, para mi obligación, entiendo, de votar. Y espero que el día sea muy tranquilo desde el punto de vista de que no haya ningún problema, que haya mucha concurrencia en el voto", ha asegurado junto a la urna.

En este punto, De la Torre ha expresado su deseo de "que haya una gran participación por el bien de España, por el bien de todos los españoles". Y ha añadido que una gran participación es sinónimo de "madurez" en España: "La participación, me parece siempre importante en cualquier convocatoria electoral".

Ha agregado que ver "mucha gente votando hoy, será muy buena señal de que queremos lo mejor para España"; y cuestionado por incidencias en la constitución de las mesas, ha dicho no tener constancia de ninguna y ha confiado en que no "va haber ninguna, y espero que así sea a lo largo de todo el día".

Finalmente, el alcalde y coordinador de campaña del PP de Málaga en la capital también ha aludido al hecho de que ha podido comprobar a primera hora "que ya hay colapso para votar", y ha puesto como ejemplo su mesa en el colegio electoral, donde ha sido el segundo en depositar su voto.

(EUROPA PRESS)