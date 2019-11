El alcalde de Málaga pide "responsabilidad" y no excluir la abstención del PP para facilitar un gobierno del PSOE

Actualizado 11/11/2019 12:05:34 CET

Dice que los resultados de Ciudadanos no deben interferir en la estabilidad del Gobierno municipal

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este lunes, tras las elecciones generales, que hay que tener una visión de interés general y, en ese sentido, ha esperado que "haya el máximo sentido de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas y donde no se excluya ninguna de las opciones que sobre la mesa se pueden poner".

"No excluiría que el PP pueda abstenerse, para facilitar con rapidez un gobierno del PSOE, con unas condiciones en materia de política económica y en materia de cohesión nacional y donde también plantearía algo tan importante como la educación, un tema esencial y clave para la España de hoy y de los próximos años", ha valorado el regidor 'popular'.

Eso sí, aunque la abstención del PP la ve "como una fórmula válida", ha dejado claro que no le corresponde a él tomar esa decisión: "Es una reflexión que debe de hacerse, no debe ser tan a bote pronto, como me piden que la haga, habrá que sopesarlo y verlo".

A juicio del regidor, "debemos de superar la visión de lo que interesa a cada partido, que es lo que creo que ha dominado la escena política española en los últimos años, y ver lo que interesa a España", ha afirmado.

Además, ha incidido en que "si fuera necesario" también se podría hablar de una gran coalición (PSOE-PP) pero "de entrada plantearía el tema en esos términos --la abstención de los 'populares'--. Esto no es habitual en el país que se plantee pero contesto como lo que sinceramente pienso".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que lo que importa es la visión de los temas de España, aludiendo a que "no sale un resultado que permita contemplar con facilidad un gobierno estable que no se tarde mucho tiempo en constituir y que sea capaz de dar la mejor respuesta posible a los problemas que tiene nuestro país".

Asimismo, ha valorado que el PP haya logrado, en el caso concreto de Málaga, un diputado más, tres frente a los dos obtenidos en las elecciones de abril, pero "todo eso son visiones de partido".

Sobre el avance de Vox, ha dicho, tras recordar que el PP ha subido también en votos, que "es verdad que ha crecido", relacionándolo, a su juicio, "mucho con el escenario creado en Cataluña después de la sentencia del 'procés', la reacción que ha habido de desorden publico, de inquietud, no solo en Cataluña sino en toda España. Creo que está ahí quizá la clave".

GOBIERNO MUNICIPAL

Por otro lado, cuestionado por si la bajada de Cs de segunda a quinta fuerza va a repercutir en el acuerdo que PP y la formación naranja mantiene en el Consistorio, De la Torre ha opinado que no debe interferir: "En estos temas todos nos debemos y nos movemos, estoy seguro, con sentido de responsabilidad".

"La responsabilidad, en este tema, es continuar en la estabilidad que se ha conseguido con un gobierno de coalición", valorando, en este sentido, la decisión de Cs después de las elecciones municipales posibilitando la conformación de un gobierno de coalición.

Por tanto, a juicio de De la Torre, "no deben interferir" los resultados electorales de Cs en las elecciones generales con el acuerdo en el gobierno municipal: "Ni en este ni en otros gobiernos que haya a nivel nacional o autonómico", caso de Andalucía.