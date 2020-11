El alcalde de Málaga insiste en la realización de test rápidos para consolidar un turismo seguro frente al COVID

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles, ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, que el turismo y la demanda está ahí y "no va a perder interés Málaga ni España" pero ha dicho que hay que procurar que cuando llegue ese momento el tejido empresarial esté vivo y "no esté muy desaparecido o debilitado. Este es el gran reto al que nos enfrentamos".

Ha defendido y valorado el proyecto de test rápidos de detección temprana de COVID impulsado por el Consistorio, que redunda en la creación de espacios seguros, y ha apostado por trabajar para que Málaga dé una imagen "segura en turismo, innovadora, dispuesta a compartirlo con todos los que quieran sumarse a ello".

"Aspiramos a ser un destino con vida propia, con fuerza y tenemos una oportunidad de que de esta experiencia salir fortalecidos si lo hacemos bien", ha afirmado.

De la Torre, en el foro 'El Turismo y el Covid: su repercusión en Málaga, Costa del Sol, Andalucía y España', organizado por SUR, ha aludido a la unión del binomio salud y economía: "La salud es la clave; mientras viene la vacuna hay que hacer algo, no podemos quedarnos quietos", ha defendido.

"Tenemos que estar tratando de convivir con éxito con el virus", ha señalado, insistiendo en el proyecto piloto impulsado por el Consistorio para la detección precoz del coronavirus, que se extienden a diversos sectores. Al respecto, ha aludido a una colaboración pública-privada en esta materia "sería inteligente para poner en marcha algo que puede dar bastantes frutos". "Nos da gran seguridad", ha apostillado.

Ha hablado, de igual modo, de los corredores aéreos seguros, a lo que ha considerado "esenciales"; y ha dicho que los test rápidos son extensibles a otros lugares y espacios: "Creamos espacios seguros". "La eficacia o posibilidades que esto nos puede crear son muchas y con perspectivas de que pueda consolidar un turismo seguro, que necesitamos transmitirlo para que la gente se mueva", ha aseverado.

Al respecto, ha dicho que ha notado en acontecimientos culturales cómo "la gente está retraída" a pesar de que "la cultura es segura". "La gente tiene miedo y hay que romper ese tabú", ha señalado.

PROYECTO PILOTO TEST

Durante su intervención ha valorado el proyecto de test rápidos impulsados por el Ayuntamiento y ha dicho que entre las 1.600 pruebas realizadas solo se ha contabilizados dos positivos. "No solo colaboramos a la reactivación económica, también al control de la pandemia".

Ha vuelto a defender, como siempre ha pedido, la realización de muchos test, y la capacidad de rastreo, añadiendo, al respecto, que si hay crisis de rastreo hay que formar al personal en meses "no hay que hacer años de formación", ya que "tiene que haber una respuesta rápida y adaptada a la crisis para poder salir de ella con rapidez mientras viene la vacuna".

Ha asegurado De la Torre, por tanto, que desde el Ejecutivo local se seguirá con la apuesta de test rápidos, recordando que hay en marcha 30.000 más "que no será en plan piloto, lo montamos abierto a todos los que quieran ir".

Será en determinadas clínicas privadas pero "el ideal para mí son carpas en las plazas más abiertas de la ciudad --como La Merced y La Constitución-- aunque con el problema de que si las clínicas trasladan a su personal necesitan un flujo de personas y no paradas porque si no los precios no le salen".

"Lo entiendo como una medida de respuesta para la salud y reactivación económica", ha señalado De la Torre, que ha vuelto a incidir en que "desde que surgió la noticia de los test rápidos España se tenía que haber movilizado" y "reaccionado" porque, a su juicio, es una oportunidad.

ESTADÍSTICA Y RESTRICCIONES

Por otro lado, ha valorado los datos de incidencia tanto de la capital como de la provincia y, pese a que es la mejor andaluza, "hemos ido subiendo levemente". "Hay que bajar, no se puede seguir subiendo", ha dejado claro. Para De la Torre, el mejorar las cifras es tarea colectiva, "no es una tarea de un solo gobierno, es de toda la sociedad española".

Por último, sobre cómo valora las restricciones, De la Torre ha dejado claro que no tiene los datos de los que dispone el Gobierno andaluz y ha asegurado que pondría el acento "al máximo en la protección de los mayores". "Luego --ha continuado-- con el resto seguiría con la máxima normalidad; ahora sí hay que hacer cumplir las normas, la gente no puede relajarse".