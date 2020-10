Alcalde de Málaga muestra la mejor disposición para conservar lo que haya de interés en restos arqueológico del Astoria

Hallan más de 300 enterramientos que podrían pertenecer a la conquista y De la Torre reitera que se estará "a lo que diga" Junta

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con la corporación municipal, han visitado las excavaciones arqueológicas en la zona de los antiguos cines Astoria-Victoria, que han finalizado. Entre las novedades destaca la aparición de más de 300 enterramientos pertenecientes a la conquista de Málaga. Sobre la conservación, el regidor ha señalado que se estará a lo que señale el Gobierno andaluz y ha mostrado "la mejor disposición para que lo que haya de interés se conserve".

El proceso de excavación planteado ha cumplido los objetivos propuestos, encontrándose actualmente en fase de redacción de la memoria sobre la investigación y diagnóstico del proceso arqueológico.

Según el Consistorio, el propósito de los trabajos tiene de partida una causa patrimonialista, cuya intención es extraer datos del subsuelo, a fin de aportarlos a la administración y poder compaginar el desarrollo urbanístico de la zona con conocimiento y protección del Patrimonio Histórico de Málaga.

La última fase de los trabajos se ha centrado sobre 866 metros cuadrados y una profundidad de 5,50 metros, determinada por los sondeos de 2015 y las medidas de seguridad. Una vez retirado el patio del Hospital de Santa Ana, se avanzó al nivel medieval, como es ocupación musulmana y restos arquitectónicos de época nazarí.

De la Torre ha dejado claro que "estamos a lo que diga la Junta de Andalucía" en relación con el futuro de los restos arqueológicos. "Por nuestra parte la mejor disposición para que lo que haya de interés se conserve", ha señalado el regidor aludiendo a que, bien podría ser enterrándolo y no se afecta nada o dejándolo compatible que permitiera verlo y visitarlo". "No será fácil pero primero hay que ver si hay algo que valga la pena", ha dicho.

"La historia, la arqueología, tiene prioridad sobre todo, los proyectos se pueden adaptar a ello y eso es lo que tenemos que ver", ha defendido.

Sobre si los hallazgos podrían condicionar el proyecto, De la Torre ha considerado que "lo que he visto no me parece, pero no soy experto en estos temas. No lo sé, no lo puedo decir; no veo como algo absolutamente apasionante, brillante como para crear un espacio de visita arqueológica".

Por último, ha asegurado, además, que al tema de arqueología "le hemos dedicado una máxima atención", valorando el "interés y respeto a la historia y patrimonio" de la ciudad.

Las arqueólogas de la empresa Taller de Investigaciones Arqueológicas Cristina Chacón y Ana Arancibia han detallado que durante el proceso de excavación, en una primera fase, que ya se visitó, se vio parte del complejo del Hospital de Santa Ana.

Además, por debajo de los niveles de la plaza del citado hospital han aparecido algunos suelos pertenecientes al mesón, que "es el primer nivel de edificación que se hace una vez que se conquista la ciudad de Málaga".

De igual modo, por debajo de estos niveles, anterior a la conquista, está lo que se reproduce "muchas veces" en la ciudad, como es "parte de un arrabal con edificios y viviendas que, con anterioridad, tenía un complejo industrial asociado a una serie de hornos", de los cuales se ha podido identificar uno "en un estado de conservación no muy bueno, pero que se ve bastante bien".

Asimismo, ha explicado que, pese a que no se esperaba, en los laterales de la excavación se han encontrado niveles asociados al momento romano (siglo I y II después de Cristo).

En concreto, en el lateral norte se ha hallado parte de lo que sería un complejo industrial de piletas, asociado, posiblemente, a aceite y vino; mientras que la zona sur han sido hallados unos enterramientos en mensa, que están seguramente dispuestos a lo largo de lo que sería una calzada de entrada a la ciudad de Málaga.

Las fechas de este tipo de enterramientos, según la arqueóloga, hace pensar que se está llegando a "lo que sería el final de la ocupación aunque todavía no hemos llegado al estrato final de la excavación".

Al respecto, lo que más han resaltado de la intervención arqueológica es la aparición de una serie de enterramientos pertenecientes a la conquista de Málaga. En concreto, son más de 300. "Es una novedad tanto para la arqueología malagueña como para los investigadores".

Son una serie de enterramientos, a los que, no obstante, realizarán un estudio antropológico exhaustivo de los restos; pero que "creemos que el sentido que tienen es que son personas que participaron en la toma de Málaga". "Este nivel, no solo por novedoso, sino por la importancia que tiene para la historia de Málaga es una aportación importante al Adn malagueño", ha sostenido.

Entre otras curiosidades ha hablado de una "pieza que no es muy conocida", ya que "tiene las típicas decoraciones de época nazarí; es una pieza del siglo XIII pero el enterramiento que tenía dentro era cristiano", lo que supone "una reutilización posterior y es curioso porque no suele ser normal". Eso sí, ha aclarado que "estamos en proceso de investigación, añadir algo más es precipitado". "Esas tumbas nos facilitan para poder investigar sobre un camino que desconocíamos de acceso a la ciudad", ha agregado.

Sobre si se continuará excavando, la arqueóloga, que ha detallado que han llegado a unos 5,5 metros, ha dicho que "hemos cumplido con las cotas que venían en la licitación y es una decisión que corresponderá tanto al Ayuntamiento como a la tumba".

En relación con la excavación, Aurora Zafra, de la gerencia de conservación y arqueología, ha detallado que el proyecto tiene una cota de 5,5 metros, "aunque sabemos que la profundidad es mayor", por motivos de seguridad y también "porque teníamos datos previos de otros sondeos hechos a los alrededores y, aunque no se llegaba a nivel estéril, sí está en una zona bastante arrollada y no habían aparecidos restos mayores", lo que "hubiera complicado el proyecto, pero si se tuviera que hacer -- excavar más-- se haría", ha explicado.

Sobre si sería razonable o no ahondar en la excavación, la arqueóloga ha agregado que eso "depende de la incidencia. Eso lo decide la Junta. Excavar por excavar está prohibido por ley". Es más, ha dicho "soy arqueóloga, soy conservacionista", insistiendo en que "el proceso de excavación es también de ruptura de los elementos arqueológicos".

De igual modo, preguntada, por su parte, sobre si tienen relevancia los restos hallados y si puede condicionar el futuro proyecto, la arqueóloga ha insistido en que "es una decisión que toma la Junta de Andalucía". Ahora mismo, que actualmente están elaborando el informe para que el Ejecutivo andaluz "tome la decisión que tenga que tomar".

Al respecto, y en relación con los matices de conservación, ha agregado que se hacen a través de un análisis multicriterio, que "depende de muchos factores".

Por otro lado, según han detallado desde el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo está avanzando en la redacción del pliego de condiciones técnicas y administrativas que regirán la concesión sobre la parcela de titularidad municipal, de naturaleza demanial, para destinarla a la construcción y explotación de un edificio de equipamiento acorde con su calificación urbanística.

En este sentido, en el pliego de prescripciones técnicas se recogerán las determinaciones urbanísticas que resulten de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General actualmente en trámite (usos, condiciones de edificación y determinaciones de arqueología).