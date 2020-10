El alcalde de Málaga valora y se muestra partidario de la posible fusión de Unicaja Banco y Liberbank

Dice que "todo lo que sea fortalecer las entidades financieras es bueno para el país y para los territorios a los que sirven"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado y se ha mostrado partidario de la posible fusión entre Unicaja Banco y Liberbank.

Así lo ha manifestado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas después de que los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank hayan decidido iniciar formalmente las conversaciones para negociar una eventual fusión.

"Cuando he hablado de este tema con el presidente de Unicaja en distintos momentos de estos últimos años y en distintos proyectos de fusiones, y en este, en concreto, siempre partidario", ha afirmado.

De igual modo, ha añadido, además, que "en este caso, Unicaja es más grande que Liberbank por lo tanto va a ser una fusión pero no en términos de igualdad; en términos de que hay una entidad mayor". "Lógicamente, no se favorece una más que otra, es obvio, pero en cuanto a sede, y servicios esenciales estará, dentro de los equilibrios que tengan que tener territoriales", ha dicho, incidiendo en que los servicios centrales de Málaga "no van a quedar debilitados, sino reforzados".

"Al final, eso siempre es positivo para los dos espacios, las dos entidades y para los espacios territoriales porque tiene más capacidad de respuesta a los vecinos y a los que trabajan con estas entidades en momentos difíciles de la economía europea y mundial", ha sostenido, por lo que "serán más capaces de estar a la altura del reto que tenemos hoy".

Por otro lado, ha indicado que "todo lo que sea fortalecer las entidades financieras es bueno para el país y para los territorios a los que sirven", ha concluido.