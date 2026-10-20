La alcaldesa de Parauta (Málaga) y dos concejales solicitan la baja del PSOE

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PARAUTA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa del municipio malagueño de Parauta, Katrin Ortega, ha solicitado la baja del PSOE, partido con el que concurrió a las ultimas elecciones municipales.

Así, según ha adelantado 'Malaga Hoy' y han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, la alcaldesa ha solicitado la baja de la formación, aunque, por ahora, se desconocen los motivos.

Además de la regidora, las fuentes consultadas han indicado que también han pedido la baja del PSOE otros dos concejales. En concreto, Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra.

Cabe recordar que el PSOE fue la fuerza más votada en el municipio malagueño de Parauta, de unos 250 habitantes, en las últimas elecciones municipales, cuando obtuvieron el total de los siete concejales de la Corporación.